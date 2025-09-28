Veronica Peparini torna ad Amici 25 come prof, l’abbraccio con Maria De Filippi: “Non è cambiato niente”

Veronica Peparini è tornata nel ruolo di prof di ballo ad Amici 25. Nella prima puntata del talent, la coreografa ha fatto il suo ingresso in studio stringendo Maria De Filippi in un lungo abbraccio. La conduttrice ha scherzato: “Non è cambiato niente, la Celentano è rimasta la stessa”.

Veronica Peparini è tornata ad Amici. La nota coreografa, nell'edizione appena iniziata del talent condotto da Maria De Filippi, è tornata nel ruolo di professoressa di ballo. Al suo fianco Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Ecco cosa è successo nella prima puntata del programma, in onda domenica 28 settembre.

Il ritorno di Veronica Peparini ad Amici dopo 4 anni

La nuova edizione di Amici è iniziata domenica 28 settembre su Canale 5. Maria De Filippi ha fatto gli onori di casa davanti agli aspiranti allievi. Il vincitore della scorsa edizione, Daniele Doria, ha portato la coppa in studio e ha fatto un piccolo discorso motivazionale ai ragazzi in attesa di conoscere il loro futuro.

In studio è poi entrata Veronica Peparini. La prof di ballo è tornata in commissione dopo 4 anni di lontananza, in cui è stata sostituita da Raimondo Todaro e Deborah Lettieri. "Non è cambiato niente", le dice Maria De Filippi. E ha aggiunto scherzando: "La Celentano è rimasta sempre la stessa, peggiora solo con l'avanzare dell'anagrafe. Non si è fidanzata". "Girava voce che lo fosse", ha scherzato Peparini. "Erano notizie false", ha concluso la conduttrice.

Leggi anche Concorrenti Amici 2025/2026, i nomi dei cantanti e ballerini del talent di Canale 5

Il rapporto di Veronica con Amici

Con il passare degli anni, Amici è diventato per Peparini un pilastro della sua vita professionale, una vera e propria seconda casa, che l'ha vista come insegnate di ballo dal 2013 al 2022. È staro anche un punto di riferimento nella sua vita privata: nel talent, infatti, ha conosciuto Andreas Muller, suo attuale marito, che ha sposato con rito civile il 23 luglio 2025.

Le loro strade si sono incontrate nel programma condotto da Maria De Filippi ma, come hanno raccontato a Fanpage.it, il legame si è consolidato solo dopo. "La nostra relazione in realtà si è consolidata dopo che lui ha vinto il programma, anche se sicuramente il sentimento era nato già prima. Nella scuola però cercavamo di evitarlo in tutti i modi", ha spiegato la coreografa.