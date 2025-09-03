Andreas Muller criticato perché troppo magro, la confessione: “Ballare a petto nudo mi creava disagio”

Andreas Muller ha condiviso sui social alcune confessioni sul suo cambiamento fisico. L'ex vincitore di Amici, ballerino e coreografo, futuro marito di Veronica Peparini, ha spiegato perché per la prima volta ha "deciso di iniziare ad allenarmi", così che magari la testimonianza possa dare "la spinta a chi sta aspettando di fare il primo passo". Nel suo caso, a spingerlo a lavorare su sé stesso, alcuni commenti ricevuti diversi anni fa, che l'hanno portato a non sentirsi a suo agio.

Andreas Muller racconta il suo cambiamento fisico

In un video pubblicato su Instagram, Andreas Muller ha parlato per la prima volta del suo cambiamento fisico. Il ballerino e coreografo ha mostrato alcune foto scattate nel corso degli ultimi anni, raccontando perché ha deciso di lavorare sul suo corpo. La prima immagine risale al 2016, quasi 10 anni fa, in cui è stato preso in giro perché considerato troppo magro: "Ballare a petto nudo mi mette a disagio. Un tipo ridendo mi dice ‘sei spesso come un foglio F4'. Così inizio a tatuarmi, scarabocchio il foglio, maschero le insicurezze".

Dopo la vittoria ad Amici nel 2017, il ballerino ha però deciso di iniziare a lavorare su sé stesso, allenandosi "per costruire il corpo che avrei voluto avere". Con il passare del tempo, ha continuato senza mai arrendersi: "Tenacia a costanza mi hanno portato a superare i miei limiti e ad aumentare la mia forza fisica e mentale". Così oggi Muller ha ritrovato "quell'autostima che avevo perso" e riesce a sentirsi a suo agio sia davanti agli occhi del pubblico, sul palco, sia davanti allo specchio.“La vera vittoria è ritrovare se stessi, ma la parte più bella è il viaggio”, ha spiegato.

Cosa fa oggi Andreas Muller

L'ex vincitore di Amici è padre di due gemelle, Penelope e Ginevra, avute con la futura moglie Veronica Peparini. Oltre a essere papà a tempo pieno, continua a essere un coreografo e presto aprirà un negozio a Roma. Sui social ha parlato della sua nuova attività, pur senza specificare di cosa si tratterà, ma chiarendo il motivo della sua decisione: "Ballo poco a causa del mercato italiano. Amo vivere, rischiare, lanciarmi in nuove avventure".