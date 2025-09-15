Andrea Delogu si prepara per Ballando: “A dieta da quando ho 36 anni, ci sono periodi in cui mi sfondo di cibo”

Andrea Delogu ha parlato per la prima volta del rapporto con il cibo e con il suo corpo: “Sono a dieta da quando ho 36 anni. Ci sono periodi in cui mi sfondo di cibo, non sono serena e trovo uno sfogo lì”. La conduttrice ha poi sottolineato come i duri allenamenti in vista di Ballando con le Stelle l’abbiano aiutata fisicamente e psicologicamente, portandola a una nuova consapevolezza.

Andrea Delogu ha parlato per la prima volta del rapporto con il suo corpo e con il cibo. La nota conduttrice è impegnata nelle prove di Ballando con le Stelle 2025 (che debutterà sabato 20 settembre) e questo l'ha portata a riflettere su come l'allenamento l'abbia portata a vedersi meglio con se stessa. "Mi sono rassodata, dormo e la pancetta (che c'è, poca, ma c'è ed è molto sexy a mio avviso) dietro è sostenuta da un inizio di addominali", ha raccontato.

Andrea Delogu parla del rapporto con il suo corpo

Andrea Delogu ha scelto Instagram per parlare del rapporto con il suo percorso. Nell'ultimo post pubblicato su Instagram, intitolato "Dieta durante Ballando con le Stelle", la conduttrice si è soffermata sul suo aspetto e su come il duro allenamento in vista della puntata la stia aiutando a stare meglio, fisicamente e psicologicamente. "Non sono una fortunata come molte che "non ingrasso mangio un po' di tutto ho il metabolismo beloce", ha spiegato la concorrente. E ha poi aggiunto che ormai da qualche anno è sotto "regime alimentare sano/dieta" ed è molto attenta a quello che mangia: "Conto i carboidrati, evito quasi totalmente i cibi processati e mi alleno almeno 2 o 3 volte a settimana (in modo assolutamente non costante e senza logica apparente). Non lo so come ca**o ragione il mio corpo […] Ingrasso dalla vita in giù, mai distribuito, solo settoriale".

In passato ha attraversato periodi in cui il cibo ha rappresentato quasi un ‘nemico': "Ci sono periodi dove mi sfondo di cibo, magari non sono serena e trovo lì uno sfogo. Se non mi lasciassi andare ogni tanto, non so come farei".

Come l'allenamento per Ballando 2025 ha cambiato Andrea Delogu

Andrea Delogu debutterà come concorrente di Ballando con le Stelle 2025 il prossimo 21 settembre. In attesa di scendere in pista per la prima volta, la conduttrice si sta mettendo alla prova in duri allenamenti con il partner Nikita Perotti, tra coreografie inedite e qualche piccolo infortunio. Di recente, ad esempio, si era mostrata zoppicante in un video pubblicato su Instagram da Barbara D'Urso. La preparazione fisica in vista della diretta ha portato in lei alcuni cambiamenti e consapevolezze nel rapporto con il suo aspetto: "Per 2,3 o 4 ore al giorno mi alleno buttando sudore e imprecazioni per ballare bene. Mi sono rassodata, dormo e la pancetta (che c'è, poca, ma c'è ed è molto sexy a mio avviso) dietro è sostenuta da un inizio di addominale che non fa sbudellare tutto". Per questo motivo, ha scelto di condividere la riflessione sui social, invitando tutti coloro che la seguono a non dimenticare mai l'importanza dell'esercizio.