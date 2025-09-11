Ballando con le Stelle 2025, Andrea Delogu entra zoppicando in sala: cosa è successo durante le prove

In attesa della prima puntata di Ballando con le Stelle, in onda il 27 settembre su Rai1, i concorrenti sono alle prese con le prime coreografie, che stanno mettendo alla prova la loro salute. Andrea Delogu si è mostrata zoppicante, mentre Filippo Magnini ha mostrato la sua ‘scorta’ di medicine.

Manca sempre meno alla prima puntata di Ballando con le Stelle 2025. La nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci inizierà sabato 27 settembre su Rai1. In attesa del debutto, i concorrenti sono alle prese con le prime coreografie e sui social stanno raccontato alcuni momenti delle loro prove, tra qualche piccolo infortunio e le difficoltà di cimentarsi con la danza.

Andrea Delogu zoppica durante le prove di Ballando con le Stelle

Tra le sue storie Instagram, Barbara D'Urso ha raccontato il primo ingresso nella ‘Sala delle Stelle', quella in cui i concorrenti aspetteranno il loro turno prima di poter ballare in puntata. La conduttrice era già emozionata alle prove, tanto che le aveva paragonate al ritorno a scuola, e non vede l'ora di scendere in pista. Nel video condiviso su Instagram, si vedono anche gli altri ballerini, tra qualche piccolo infortunio e l'emozione della prima volta. Andrea Delogu, ad esempio, è entrata zoppicante nella sala delle stelle, come ha detto lei stessa nel video, dopo aver condiviso anche l'immagine di un livido. "Zoppicante anche io", ha fatto eco d'Urso.

Tra le sue storie Instagram, anche Filippo Magnini ha scherzato sulla preparazione fisica in vista della prima puntata di Ballando con le Stelle. Il nuotatore, insieme a Martina Colombari e Fabio Fognini, ha mostrato al pubblico la ‘scorta' di medicinali e cerotti acquistata proprio per le prove.

Il cast di Ballando con le Stelle 2025

La prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2025 andrà in onda sabato 27 settembre. Il cast è al completo ed è stato annunciato, settimana dopo settimana, dalla conduttrice Milly Carlucci. Quest'anno, a esibirsi sulla pista da ballo, ci saranno Andrea Delogu, Barbara D'Urso (la cui presenza ha fatto a lungo discutere), il nuotatore Filippo Magnini, il tennista Fabio Fognini, la signora Coriandoli, Martina Colombari, Rosa Chemical, Beppe Convertini, Paolo Belli, Nancy Brilli, Francesca Fialdini.