Barbara D’Urso emozionata per l’inizio di Ballando, la confessione a Pasquale La Rocca: “È come tornare a scuola”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Manca sempre meno all'inizio di Ballando con le Stelle e nella giornata di ieri, martedì 9 settembre, Barbara D'Urso ha ufficialmente cominciato le prove. L'ex conduttrice ha documentato tutto attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui si mostra visibilmente emozionata per la nuova avventura dopo due anni di assenza dalla Tv: "È come se fosse il primo giorno di scuola".

L'emozione di Barbara D'Urso

In auto in direzione degli studi Rai, Barbara D'Urso si è lasciata andare all'emozione e ha confessato di sentirsi molto emozionata per l'inizio di questa nuova avventura, che comincerà il 27 settembre: "Sono già iniziate le scuole? La mia nipotina sì, è come se fosse anche il mio primo giorno di scuola", le parole. Una volta arrivata, D'Urso ha subito incontrato le sarte della Rai e, anche in quel caso, il momento è stato particolarmente toccante: "Sono tornata, vi voglio molto bene", ha detto.

Il primo incontro con il maestro Pasquale La Rocca

Il momento clou, però, è stato il primo incontro con Pasquale La Rocca, il maestro che la affiancherà nel corso dei prossimi mesi nel programma di Milly Carlucci. Tra i due si è subito creata una complicità, visto che hanno scherzato sulle capacità nella danza dell'ex conduttrice di Pomeriggio 5: "Tu pensi che io sappia ballare, ma so fare solo la bachata", ha detto lei. "Mai pensato", ha replicato sorridendo il ballerino. Che poi ha aggiunto: "Ma l'anno scorso quando ti ho vista ho pensato ‘Mazza, che figa'".

La stoccata di Pupo: "Barbara a Ballando? Anche lei deve accontentarsi"

Per una mera coincidenza, la pubblicazione del video di D'Urso è avvenuta nello stesso giorno in cui, sul Corriere, è uscita un'intervista a Pupo in cui parla anche della nuova avventura della conduttrice. Il cantante ha fatto riferimento al programma di Carlucci ed è stato particolarmente severo: "La guarderò a Ballando con le Stelle, pure lei ormai si deve accontentare. Mi hanno invitato 300 volte ma il giorno che mi ci vedrete allora sarò proprio rovinato". Una replica da parte della diretta interessata ancora non è arrivata.