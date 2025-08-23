Milly Carlucci e il pagamento del cachet milionario di Barbara D’Urso: ecco cosa c’è di vero

Da settimane sta circolando una voce insistente e riguarda la signora del sabato sera di Rai1. Milly Carlucci avrebbe messo mano al portafoglio personale per garantirsi la partecipazione di Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle. Un'indiscrezione che aveva fatto il giro del web e trovato spazio anche negli spazi del portale di Davide Maggio, secondo cui il cachet della conduttrice si aggirerebbe tra i 50 e i 70mila euro a puntata.

La smentita di Roberto Alessi

A fare chiarezza ci ha pensato Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000. "Barbara d'Urso è a Ballando con le Stelle e hanno detto che Milly Carlucci pur di avere un personaggio forte come la conduttrice avrebbe dato addirittura dei soldi dalla sua cassa pur di averla perché il cachet era esagerato" ha spiegato il giornalista, per poi aggiungere categoricamente: "No. Non è così". La verità secondo Alessi sarebbe ben diversa. E cioè, che la conduttrice ex Mediaset avrebbe accettato una riduzione sul cachet pur di mettersi in gioco.

Un'operazione che conviene a tutti

Il giornalista ha voluto sottolineare come questa operazione rappresenti un vantaggio reciproco: "E questo le fa molto onore perché è una grande occasione per Milly Carlucci ma anche per Barbara d'Urso. Ripartirà la sua carriera". Un rilancio che potrebbe essere fondamentale per la conduttrice, reduce da un periodo di pausa forzata dal piccolo schermo. Alessi ha poi precisato che se in passato la padrona di casa di Ballando aveva effettivamente contribuito di tasca propria per alcuni concorrenti particolarmente costosi, in questo caso la situazione è diversa: "Milly Carlucci che già in passato ha dato ad altri personaggi parte del suo budget, questa volta invece l'ha avuta per la metà".

Il cast completo della nuova edizione

Mentre si spengono le polemiche sui compensi, prende forma il cast ufficiale di Ballando con le Stelle. Insieme a Barbara d'Urso scenderanno in pista La Signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrini), Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Martina Colombari, Nancy Brilli, Fabio Fognini e Filippo Magnini. A questi nomi potrebbero aggiungersi quelli di Piero Marrazzo e dello stesso Paolo Belli.