Programmi tv
video suggerito
video suggerito

“Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle”, in quale ruolo potremmo vederla nel programma di Milly Carlucci

Secondo Dagospia, la showgirl argentina dovrebbe partecipare come ballerina per una notte durante la seconda puntata del programma, prevista per sabato 4 ottobre. Il suo coinvolgimento potrebbe rappresentare un’ulteriore sfida per Mediaset, che perderebbe così uno dei suoi volti di punta per una sera.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Sara Leombruno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Secondo le indiscrezioni circolate su Dagospia, Milly Carlucci avrebbe messo a segno un altro colpo importante per la nuova stagione di Ballando con le stelle. Dopo aver arruolato Barbara d'Urso, la conduttrice avrebbe infatti ottenuto anche il sì di Belen Rodriguez, ex volto di Canale 5 e conduttrice di Tu si que vales. La showgirl argentina dovrebbe partecipare come ballerina per una notte durante la seconda puntata, prevista per sabato 4 ottobre.

Belen Rodriguez a Ballando, l'indiscrezione

Con questa scelta, Carlucci continua a rafforzare il suo programma, puntando su nomi di grande richiamo che sicuramente non passeranno inosservati. Belen, infatti, rappresenta una figura di punta del panorama televisivo italiano, e il suo coinvolgimento potrebbe rappresentare un'ulteriore sfida per Mediaset, che perderebbe uno dei suoi volti di punta per una sera, proprio in favore di un programma della concorrenza.

La sfida tra Mediaset e Rai, il caso di Teo Mammucari

Nel frattempo, la guerra degli ascolti si fa ancora più interessante con il ritorno di Teo Mammucari, che sempre secondo Dagospia potrebbe affiancare Mara Venier alla conduzione di Domenica In, in onda nel pomeriggio della domenica contro Amici e Verissimo. Una scelta che apparrebbe sorprendente, ma plausibile, considerando le dichiarazioni critiche rilasciate dal conduttore dopo la sua uscita da Mediaset. La sfida tra Rai e Mediaset, dunque, si intensifica ulteriormente, con ogni programma che punta a battere l'altro con grandi nomi e strategie ben precise.

Leggi anche
Barbara d’Urso a Ballando con le stelle ballerà con Pasquale La Rocca: tutti gli abbinamenti dell’edizione 2025
Immagine

I concorrenti di Ballando confermati finora includono Paolo Belli, Maurizio Ferrini (La Signora Coriandoli), Beppe Convertini, Fabio Fognini, Barbara D'Urso, Francesca Fialdini, Filippo Magnini, Rosa Chemical, Andrea Delogu, Marcella Bella, Nancy Brilli e Martina Colombari. Ulteriori nomi potrebbero essere rivelati man mano che si avvicina l'inizio del programma.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
"Ho dovuto pagare migliaia di euro per far togliere le mie foto da Phica": la denuncia di un volto noto della Tv
Come funziona il sistema Phica, la richiesta di soldi, i metodi di pagamento e i presunti avvocati
Chiude Phica.eu, le ultime parole dello staff del forum: “A presto”
Con l'educazione sessuale nelle scuole Phica non avrebbe tutte queste visualizzazioni
Maria Cafagna
L'appello delle giornaliste Rai al Tg1 contro Phica.eu: "Ci siamo finite tutte, è come subire una violenza"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views