“Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle”, in quale ruolo potremmo vederla nel programma di Milly Carlucci

Secondo le indiscrezioni circolate su Dagospia, Milly Carlucci avrebbe messo a segno un altro colpo importante per la nuova stagione di Ballando con le stelle. Dopo aver arruolato Barbara d'Urso, la conduttrice avrebbe infatti ottenuto anche il sì di Belen Rodriguez, ex volto di Canale 5 e conduttrice di Tu si que vales. La showgirl argentina dovrebbe partecipare come ballerina per una notte durante la seconda puntata, prevista per sabato 4 ottobre.

Belen Rodriguez a Ballando, l'indiscrezione

Con questa scelta, Carlucci continua a rafforzare il suo programma, puntando su nomi di grande richiamo che sicuramente non passeranno inosservati. Belen, infatti, rappresenta una figura di punta del panorama televisivo italiano, e il suo coinvolgimento potrebbe rappresentare un'ulteriore sfida per Mediaset, che perderebbe uno dei suoi volti di punta per una sera, proprio in favore di un programma della concorrenza.

La sfida tra Mediaset e Rai, il caso di Teo Mammucari

Nel frattempo, la guerra degli ascolti si fa ancora più interessante con il ritorno di Teo Mammucari, che sempre secondo Dagospia potrebbe affiancare Mara Venier alla conduzione di Domenica In, in onda nel pomeriggio della domenica contro Amici e Verissimo. Una scelta che apparrebbe sorprendente, ma plausibile, considerando le dichiarazioni critiche rilasciate dal conduttore dopo la sua uscita da Mediaset. La sfida tra Rai e Mediaset, dunque, si intensifica ulteriormente, con ogni programma che punta a battere l'altro con grandi nomi e strategie ben precise.

I concorrenti di Ballando confermati finora includono Paolo Belli, Maurizio Ferrini (La Signora Coriandoli), Beppe Convertini, Fabio Fognini, Barbara D'Urso, Francesca Fialdini, Filippo Magnini, Rosa Chemical, Andrea Delogu, Marcella Bella, Nancy Brilli e Martina Colombari. Ulteriori nomi potrebbero essere rivelati man mano che si avvicina l'inizio del programma.