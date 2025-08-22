Teo Mammucari affiancherà Mara Venier a Domenica In: “L’ha voluto lei nel programma”

Mancano poche settimane alla ripresa dei programmi ordinari della TV, come ad esempio Domenica In. Dopo il clamore dovuto al passo indietro di Gabriele Corsi come secondo di Mara Venier, si fa avanti un'indiscrezione che, in realtà, pare essere piuttosto certa. Ad affiancare la conduttrice nella prossima stagione dello show domenicale ci sarà Teo Mammucari.

Teo Mammucari accanto a Mara Venier

La notizia è stata riportata dal Messaggero, secondo cui mancherebbe solo la firma del mattatore romano per concludere l'affare. Stando a quanto riportato da DiPiù Tv, inoltre, pare sia stata proprio Mara Venier a chiedere che ci fosse Mammucari al suo fianco nella prossima edizione del programma e quando gli è stato proposto, lui avrebbe accettato senza batter ciglio. Insomma dalla famosa lite a Tu Sì Que Vales ne è passato di tempo e l'intervista a cuore aperto, proprio a Domenica In, in occasione della presentazione del libro autobiografico del conduttore, ne è stata la prova. La riconciliazione, ormai, era più che consolidata e infatti i due hanno anche scherzato amabilmente su quanto accadde nella trasmissione di Canale 5.

Una sezione del programma dedicata all'attualità

Questa edizione di Domenica In era già previsto che non fosse condotta solo da Mara Venier che, di fatto, resterà al centro del programma con le interviste ai personaggi noti dello spettacolo, ma lascerà spazio a momenti più leggeri e legati all'intrattenimento che, a questo punto, vedranno come protagonista proprio Mammucari. Al duo si aggiungerebbe, sempre stando ad alcune indiscrezioni provenienti da Viale Mazzini, un terzo nome, quello di Tommaso Cerno, direttore della testata Il Tempo, che potrebbe dedicarsi ad una sezione dello show domenicale dedicata all'attualità e quindi conducendo interviste a personalità ed esperti che possano spiegare gli accadimenti principali della settimana.