Gabriele Corsi rinuncia a Domenica In, resta Mara Venier: Rai lo ringrazia “per la disponibilità umana e professionale”

Gabriele Corsi non affiancherà Mara Venier alla conduzione della prossima edizione di Domenica In. A confermarlo è la Rai, in una nota in cui ringrazia il conduttore per la “disponibilità umana e professionale” dimostrata nel corso dei colloqui.

Gabriele Corsi fa un passo indietro e rinuncia all’opportunità di affiancare Mara Venier alla conduzione della prossima edizione di Domenica In. A confermarlo è la Rai in una nota ufficiale in cui “nel ringraziare Corsi per quanto finora realizzato con il servizio pubblico e per la grande disponibilità umana e professionale, gli ribadisce il proprio apprezzamento e la volontà di costruire in futuro nuove occasioni di collaborazione”.

Corsi, come annunciato durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti Rai, avrebbe dovuto affiancare Venier al timone della storica trasmissione domenicale. Un progetto che – la Rai lo conferma – non vedrà la luce, nonostante gli annunci ufficiali e che va inserirsi in un contesto difficile che aveva visto Venier disapprovare la scelta del servizio pubblico.

L’annuncio della Rai durante la conferenza dei palinsesti

Era stato Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai, ad annunciare la nuova coppia durante la presentazione dei palinsesti: “La coppia della prossima stagione di Domenica in sarà formata da Mara Venier, che ho insistito per avere per la 50esima edizione nonostante le condizioni di vita personali più difficili del solito, e Gabriele Corsi”, aveva dichiarato, aggiungendo che l’obiettivo era una “rimodulazione e innovazione” del programma. Venier avrebbe rappresentato la “continuità”, mentre Corsi avrebbe introdotto “un reinserimento del varietà nel pomeriggio di Rai1”. “La coppia è questa e ne siamo entusiasti”, aveva concluso Mellone meno di un mese fa. Oggi, invece, è arrivata la notizia del passo indietro del conduttore.

Il no di Gabriele Corsi dopo quello di Nek

La rinuncia di Corsi arriva a poche settimane di distanza dal rifiuto di Nek, che – secondo indiscrezioni circolate a giugno – era stato contattato per condurre Domenica In insieme a Venier e al conduttore dell’edizione italiana dell’Eurovision Song Contest. Secondo quanto rivelato da Davide Maggio, che per primo aveva parlato del trio, la partecipazione di Nek sarebbe saltata a pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti, lo scorso 27 giugno. Il cantante avrebbe scelto di dedicarsi a un “nuovo progetto lavorativo”.

A questo punto, dopo le defezioni di entrambi i nomi accostati al programma, resta da capire se sarà ancora una volta Mara Venier – come già avvenuto nella scorsa stagione – a condurre da sola l’edizione 2025/2026 di Domenica In.