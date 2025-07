Mara Venier si riprende Domenica In, in bilico Che Tempo Che Fa: cosa sta succedendo dopo la rinuncia di Corsi

Il passo indietro di Gabriele Corsi è l’ultimo colpo di scena del valzer estivo di Domenica In, ma non sarebbe casuale. Fanpage apprende che Rai avrebbe forzato questo passaggio per risolvere la situazione Venier, che intanto premeva per andare ospite fissa da Fazio tutte le domeniche. Ipotesi che ora sembra destinata a saltare, almeno per quest’anno.

Il valzer di Domenica In si completa con l'ennesimo colpo di scena di questa estate televisiva caldissima. Dopo l'annuncio della conduzione doppia ai palinsesti Rai dello scorso giugno, sul programma della domenica di Rai1 è successo di tutto. L'ultimo risvolto della vicenda è l'uscita di Gabriele Corsi dal progetto. Ad annunciarlo la Rai stessa, che ringrazia il conduttore per la disponibilità, ma conferma che alla conduzione della 50esima edizione di Domenica In ci sarà la sola Mara Venier. Ma cosa c'è dietro a questa decisione e perché l'uscita di Corsi si è resa pressoché necessaria? Per trovare una risposta tocca capire come si sia arrivati fino a qui.

L'annuncio di Venier: "La mia ultima Domenica In". Poi la retromarcia

Per ricostruire questa storia tocca partire dalla vigilia della scorsa stagione televisiva, quando Mara Venier, per l'ennesima volta in realtà, aveva annunciato che quella a venire sarebbe stata l'ultima edizione del programma condotta. La stagione è quindi trascorsa nell'incertezza generale che quelle di Venier potessero essere volontà confermate dalla realtà, oppure il contrario.

La conferma di Corsi alla co-conduzione

L'ultima puntata della stagione ha confermato le sensazioni di molti, con i propositi di Venier ribaltati e la conferma che la cinquantesima edizione del programma l'avrebbe vista ancora al timone. Poi nelle settimane successive ha iniziato a circolare la voce di una conduzione condivisa con altri volti, poi confermata con l'annuncio ai palinsesti di Gabriele Corsi a condividere con Venier Domenica In. Qualcuno aveva però notato un particolare affatto irrilevante: ai palinsesti di Napoli Mara Venier non c'era. Un viaggio col marito per l'anniversario, aveva detto lei, mentre circolavano voci di malumori della conduttrice per l'imposizione da parte Rai di nuovi autori e un cambio di squadra radicale per la realizzazione del programma.

"Venier a Che Tempo Che Fa", si apre un caso in Rai

Passano pochi giorni e arriva un'altra indiscrezione, potentissima: dall'anno prossimo Mara Venier sarà ospite del tavolo di Che Tempo Che Fa. La annuncia Il Messaggero, come cosa ormai fatta, sebbene le trattative siano in corso e a fare da pontiere è Beppe Caschetto, nuovo manager di Venier e storico di Fabio Fazio. C'è però un problema, come abbiamo raccontato su Fanpage: il contratto di esclusiva che Mara Venier ha con la Rai non è compatibile con l'idea di essere ospite fissa su un'altra emittente. L'accordo è da rinnovare, con un'eventuale deroga simile al modello adottato per Simona Ventura nelle scorse stagioni, ma non è detto che alla Rai convenga e si inizia quindi a pensare che la conduzione di Venier a Domenica In sia a rischio.

Proprio mentre domina l'incertezza sul destino di Venier, viene fuori un altro dettaglio sulla prossima stagione Rai in grado di alterare gli equilibri, già precari, del contenitore domenicale di Rai1. Si parla infatti di "polo regia", un nuovo regolamento interno per il quale, nel tentativo di valorizzare le risorse interne, dalla prossima stagione la maggior parte delle regie esterne del daytime verranno sostituite da figure aziendali. Tra queste, figura anche quella di Domenica In, con Duccio Forzano destinato ad essere rimpiazzato.

Mara Venier e Fabio Fazio

Il no di Mara Venier al nome di Corsi: "Lei voleva Tommaso Cerno"

Trascorrono pochi giorni e si aggiunge un altro tassello a questo scenario. Da quanto apprende Fanpage, Mara Venier si sarebbe trovata il nome di Gabriele Corsi come imposto dalla Rai, senza avere alcuna voce in capitolo. Pare infatti che Venier avesse dato piena disponibilità al direttore Mellone per la conduzione del primo blocco di Domenica In, per poi lasciare la seconda parte a un profilo diverso, che lei aveva individuato in una figura giornalistica come quella di Tommaso Cerno.

Corsi rinuncia alla conduzione di Domenica In

Si arriva quindi al 22 luglio, quando la Rai annuncia con uno stringatissimo comunicato stampa che Gabriele Corsi rinuncia alla conduzione di Domenica In, a seguito di valutazioni con l'azienda che hanno reso "incompatibile la partecipazione a Domenica In con altri progetti dell'artista". Una motivazione dietro la quale è davvero molto difficile intravedere una decisione maturata spontaneamente.

Corsi e Mara Venier

La trattativa di Venier per Che Tempo Che Fa sta per saltare

Così si torna al punto di partenza, ma in un totale clima di incertezza. Da settembre al timone del contenitore ci sarà Mara Venier, si parla di figure che dovrebbero accompagnarla in una conduzione che resta in solitaria, ma a questo punto è lecito chiedersi se sarà confermata anche la sua presenza a Che Tempo Che Fa ed è qui che subentra l'indiscrezione dell'ultima ora. Secondo fonti attendibili, la partecipazione di Venier a Che Tempo Che Fa non è più sicura, anzi pare in questo momento un'ipotesi lontana: "Sarebbe rientrata, la Rai è intervenuta per questo", è quanto ci viene confidato. Insomma, la Rai avrebbe lavorato per evitare la presenza della conduttrice sul Nove, tutte le domeniche. Se fosse confermata questa ricostruzione, l'uscita di Corsi dal progetto potrebbe essere letta come la base di una concertazione tra Venier e la Rai per evitare la presenza fissa sul Nove, tutte le domeniche, di un volto di punta dell'azienda.