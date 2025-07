Gabriele Corsi fuori da Domenica In, cosa è successo davvero: il caos Mara Venier e il progetto stravolto

La vicenda dell'uscita di Gabriele Corsi da Domenica In continua a tenere banco. Le tempistiche, le modalità e le motivazioni di questo improvviso passo indietro sono una sorta di giallo dell'estate televisiva, anche per questo inaspettatamente viva.

A far crescere la curiosità sulla vicenda sono stati gli accadimenti delle scorse ore. Prima la pubblicazione di una storia Instagram in cui Mara Venier riprendeva un articolo in cui si parlava di un'uscita di Corsi dovuta a motivi economici (per poi cancellare tutto). Po la risposta arrivata dal management di Gabriele Corsi, che ha smentito categoricamente la questione economica dalle ragioni per le quali hanno preferito fare un passo indietro. "Un progetto radicalmente cambiato", la motivazione sostanziale. Un progetto, quello della conduzione condivisa di Domenica In, nato per volere della Rai e forse naufragato per la stessa ragione: ecco come sono andate le cose nelle ultime settimane.

L'incontro prima dei palinsesti e la decisione della Rai su Domenica In

Tutto nasco da un primo incontro tra le parti alla vigilia dei palinsesti, la presentazione della nuova Domenica In da parte dei dirigenti e capostruttura prescelto. Da quanto apprendiamo Venier e Corsi sono assolutamente in sintonia e concordi sul progetto. Alla presentazione dei palinsesti Rai di fine giugno c'è il primo segnale di qualcosa che non va: sia Venier che Corsi sono assenti e per la prima si parla di un segnale di protesta. Nei giorni successivi le indiscrezioni sul futuro di Mara Venier fuori dalla Rai, ospite fissa a Che Tempo Che Fa, innalzano la tensione, si pone un tema di incompatibilità, contrattuale e fattuale, tra presenza della conduttrice sia a Domenica In e quella da Fazio, per giunta nello stesso giorno di messa in onda. Parallelamente emergono indiscrezioni legate alle rimostranze di Venier contro la Rai, sia per il cambio della squadra del programma che per la scelta stessa di Corsi, non per la persona in sé con cui si parla appunto di rapporti cordiali, ma perché presa dall'azienda senza consultarla.

Il passo indietro di Corsi e lo stop a Mara Venier da Fazio

Nei giorni successivi ci risulta avvenga un nuovo incontro tra Rai e Corsi, in cui viene presentato al conduttore un progetto totalmente diverso rispetto a quello iniziale. In particolare, a cambiare sarebbe stato proprio il tipo di ruolo immaginato per lui, che quindi decide di fare un passo indietro come è specificato anche nella nota pubblicata dal suo management. La natura del cambio di rotta tanto drastico da parte Rai non è chiara ma pare inserirsi nella cornice di una manovra finalizzata a mettere Corsi nelle condizioni di fare il passo indietro che poi sceglie di fare. Nelle ore successive al passo indietro di Corsi, inoltre, calano vertiginosamente le possibilità di una presenza fissa di Mara Venier a Che Tempo Che Fa. Un possibile stop all'operazione che, se confermato, sarebbe difficile leggere come slegato da queste vicende.

Il futuro di Gabriele Corsi

Al momento non si sa chi affiancherà Venier a Domenica In il prossimo anno, ma nel caso l'impressione è che si vada nella direzione di una presenza laterale, di contorno, per evitare di essere ingombrante. Quella che verrà non sarà di certo una stagione priva di impegni per Gabriele Corsi. Da ambienti Discovery ci risulta infatti che l'anno prossimo sarà impegnato con un quotidiano sul Nove e che avrebbe rinunciato a una prima serata se fosse andato in porto il progetto di Domenica In. Saltato quest'ultimo, pare prevedibile che il discorso si riapra e lo sapremo ai palinsesti del prossimo settembre.