Ballando con le stelle, retroscena: nessun divismo da Barbara D’Urso, la richiesta particolare di Marcella Bella

La nuova edizione di Ballando con le stelle al via sabato 27 settembre. Lunedì i concorrenti si incontreranno per la prima volta. Intanto, Fanpage.it ha appreso un retroscena. Marcella Bella starebbe prendendo molto seriamente questa esperienza e per questo avrebbe fatto una richiesta particolare alla produzione. Sul fronte Barbara d’Urso nessun capriccio da diva.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ballando con le stelle scalda i motori. La nuova, attesissima edizione del programma del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci andrà in onda da sabato 27 settembre. Secondo quanto risulta a Fanpage.it, lunedì 8 settembre i concorrenti si incontreranno per la prima volta e avranno inizio ufficialmente le prove. La competizione già si fa sentire. Chi si aspettava capricci da star da parte di Barbara D'Urso resterà deluso. A fare richieste particolari sembra sia stata Marcella Bella, che starebbe prendendo molto seriamente l'esperienza televisiva che si accinge a fare.

Marcella Bella avrebbe chiesto un camerino distante: la motivazione

Marcella Bella è tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle. La cantante "forte, tosta, indipendente" sarà affiancata da Chiquito, il ballerino che è stato selezionato grazie al programma Sognando ballando con le stelle 2025. Secondo quanto apprendiamo da una fonte, in vista dell'incontro di lunedì 8 settembre, la concorrente avrebbe avanzato una richiesta particolare. I camerini dei concorrenti sarebbero disposti l'uno accanto all'altro, ma Marcella Bella avrebbe chiesto un camerino distante. La motivazione alla base di questa richiesta sarebbe la necessità di concentrarsi, per questo preferirebbe limitare i contatti con gli altri concorrenti. Come si evolverà la situazione? L'8 settembre la cantante incontrerà i suoi compagni di avventura e avverrà anche l'assegnazione dei camerini.

Barbara D'Urso, nessun capriccio da diva

È inutile negarlo. Nel corso della nuova edizione di Ballando con le stelle, i riflettori saranno puntati soprattutto su Barbara D'Urso. La conduttrice ballerà con Pasquale La Rocca, uno dei talenti più luminosi del programma del sabato sera di Rai1. Chi si aspettava capricci da diva resterà deluso. Secondo quando abbiamo appreso, Barbarella starebbe affrontando questa esperienza con grande umiltà e sarebbe intenzionata a mettersi in gioco. Non resta che attendere il 27 settembre per vederla alle prese con i giudizi della confermatissima giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli.