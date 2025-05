Chiquito vince Sognando Ballando con le Stelle 2025: è il nuovo maestro del programma di Milly Carlucci

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Chiquito ha vinto Sognando…Ballando con le stelle. Entrerà a far parte del cast della prossima edizione del programma di Milly Carlucci come maestro. Nel corso della finale, trasmessa venerdì 30 maggio, si è esibito con Wanda Nara. Tra le coppie in gara, si sono classificati al secondo posto a pari merito Janiya che si è esibita con Gabriel Garko e Hugo in coppia con Federica Nargi. La vittoria di Chiquito è stata assegnata attraverso la somma dei voti della giuria tecnica composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto, dei voti dei Tribuni del popolo e di quello social.

Chi ha vinto Sognando Ballando con le stelle 2025

Chiquito ha vinto Sognando…Ballando con le stelle 2025. All'anagrafe Yovanny Moreta, è nato a Santo Domingo il 17 ottobre 1981 ed è un ballerino specializzato nei balli caraibici. Nel corso del programma di Rai1 ha raccontato la sua storia che è cominciata in salita:

Sono nato a Santo Domingo e nel nostro Paese è difficile riuscire a fare i tre pasti che fanno tutti: colazione, pranzo e cena. I miei genitori, sia per lavoro, ma anche per cercare un futuro migliore per noi, sono emigrati. Mio padre era nella Marina, quindi viaggiava tra Stati Uniti e Repubblica Dominicana, invece mia madre si trovava qui in Italia, quindi era ancora più lontana.

I genitori mandavano i soldi ai figli: "E noi tiravamo avanti. Aspettavamo sempre Natale perché loro tornavano a casa e, per noi era come vedere veramente la luce, non era semplice come situazione". Purtroppo, poi, il padre è morto e la madre ha chiesto a Chiquito di raggiungerla in Italia. Aveva 6 anni e non è stato facile:

All’inizio ero contento di andare via, poi prendo un aereo da solo, viaggio da solo, arrivo a Milano che sono sempre solo. Avevo freddo e non conoscevo nessuno, quando uscivo non mi dicevano neanche ciao. "Ma dove sono? In che mondo sono?", mi chiedevo. Tutte queste cose mi hanno causato un problema: ero proprio bloccato. Mi addormentavo sopra il petto di mia madre, non riuscivo a fare niente da solo e quando camminavo, incrociavo entrambe le ginocchia verso l’interno e per un po’ mi sono abituato a camminare così. Mia mamma non capiva, mi si era fermata la crescita.

La madre un giorno gli ha detto che non doveva soffrire per la morte del padre, perché in qualche modo lui era sempre vicino alla sua famiglia. Da lì, Chiquito ha iniziato a stare meglio. Aveva una passione per il ballo e la madre lo ha spronato a coltivarla. E dopo tanta strada, dalla prossima edizione sarà nel cast di Ballando con le stelle.

La classifica della finale di Sognando Ballando con le stelle

La classifica della giuria era la seguente:

Janiya e Gabriel Garko con 60 punti; Jury e Federica Pellegrini con 60 punti; Hugo e Federica Nargi con 50 punti; Chiquito e Wanda Nara con 50 punti; Vanessa e Massimiliano Ossini con 40 punti; Mario e Bianca Guaccero con 30 punti; Aly Z e Tommaso Marini con 20 punti; Valentina e Francesco Paolantoni con 10 punti.

Come sono stati assegnati i bonus:

Simone Di Pasquale ha assegnato il bonus a Chiquito;

Sara Di Vaira ha assegnato il bonus a Vanessa;

Matteo Addino ha assegnato il bonus a Hugo.

Così si è giunti al podio composto da Chiquito, Hugo e Janiya e poi alla vittoria di Chiquito.