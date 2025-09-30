“Le piace il toyboy, a Ballando si innamorerà di Nikita”, Andrea Delogu risponde alle critiche sulla vita privata

“Temo che si metteranno insieme, a lei piace il toyboy”, è uno dei commenti ricevuti da Andrea Delogu dopo il debutto a Ballando con le Stelle in coppia con Nikita Perotti. Il riferimento to è all’età del uso partner, più piccolo di lei di alcuni anni, come già è stato con l’ex fidanzato luigi Bruno. “Ci si innamora della persona non dell’età”, è stata la risposta.

Andrea Delogu ha fatto il suo debutto a Ballando con le Stelle come ballerina. La conduttrice è scesa in pista accompagnata da Nikita Perotti nella puntata del 27 settembre, in onda in prima serata su Rai1. Tantissimi i complimenti ricevuti e altrettante le critiche, dal suo modo di danzare alla vita privata. C'è chi, ad esempio, pensa che tra la concorrente e il suo maestro nascerà presto una relazione che va oltre l'ambito professionale.

"A lei pace il toyboy", Andrea Delogu risponde alle critiche

Tra i tanti commenti ricevuti a proposito di Ballando con le Stelle, c'è chi sostiene che tra Andrea Delogu e Nikita Perotti nascerà presto un rapporto che va oltre quello lavorativo. "Temo che si metteranno insieme, anche perché a lei il toyboy pace", ha scritto un utente su X. Perotti è anagraficamente più piccolo di lei e con "toyboy" il riferimento è all'ormai ex fidanzato Luigi Bruno, 18 anni più piccolo di lei, con cui la storia è finita alcuni mesi fa dopo circa quattro anni. "Mamma mia ragazzi uscite da questo loop vi prego. Ci si innamora delle persone e non della loro età", ha scritto su X in risposta ai commenti.

La storia d'amore finita con Luigi Bruno

Andrea Delogu è stata fidanzata per circa quattro anni con Luigi Bruno. Modello e attore, di recente nel cast della serie Netflix Adorazione, era più piccolo di 18 anni della fidanzata. Come aveva raccontato in un'intervista a Fanpage, per lui non ha mai rappresentato un problema: "Non lo è mai stato, semplicemente mi ha dato fastidio come è evoluta la visione della nostra relazione. Mi ha dato fastidio l'etichetta toyboy, specialmente perché a dirlo sono persone che non conoscono il nostro vissuto e non sanno che rapporto abbiamo". La notizia della loro rottura è arrivata alla fine dell'estate, anche sei i diretti interessati non hanno spiegato le motivazioni e non si sono ancora espressi pubblicamente a riguardato.