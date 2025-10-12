Andrea Delogu si commuove parlando dell’ex Luigi Bruno: “Sto male ora, non c’è possibilità di tornare insieme”

Andrea Delogu a Ballando con le Stelle ha parlato della fine dell’amore con Luigi Bruno. I due sono stati una coppia per 4 anni e, come hanno più volte raccontato, la differenza d’età di 16 anni ha fatto a lungo discutere. Con le lacrime agli occhi, la concorrente ha spiegato: “Sto male ora, non c’è un’opzione che possa tornare”.

Andrea Delogu parla della fine dell'amore con Luigi Bruno

"La mia relazione è finita da poco, non c'è un'opzione che possa tornare", ha svelato Delogu prima di scendere in pista a Ballando con le Stelle. La storia d'amore con Luigi Bruno, attore e modello di 16 anni più piccolo, è durata 4 anni. All'inizio, come ha raccontato, "è stata una relazione nascosta per molto tempo" principalmente a causa della differenza d'età: "Questa ha fatto discute, mi hanno chiesto solo di quello. Mi sono innamorata di una persona, non di una età. Inizialmente anche io mi ero bloccata, poi mi sono resa conto di essere una deficiente".

Con gli occhi lucidi dall'emozione e la difficoltà nel trattenere le lacrime, Delogu ha ammesso: "È stata la seconda storia più lunga della mia vita, quella in cui ho imparato di più e che mi ha lasciato di più. Sto male adesso e sono incasinata, ma sapendo che ne è valsa la pena".

La risposta alle battute su Nikita Perotti

Andrea Delogu sta affrontando Ballando con le Stelle in coppia con Nikita Perotti e fin dall'inizio ha ricevuto diversi commenti riguarod l'età del ballerino. Sui social, infatti, in molti insinuavano che si sarebbe innamorata di lui visto che "le piacciono i toy boy". "Molte persone esterne hanno fatto battute e hanno influenzato il mio approccio a Nikita. Sono stata un po' fredda ed è stato più complicato dargli spazio, non per lui, ma perché io non volevo porgere il fianco. Poi mi sono detta ‘chissenefrega, parlate, io ballo‘ ", ha spiegato Delogu.