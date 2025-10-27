Nikita Perotti svela la verità sul rapporto con Andrea Delogu a Ballando con le stelle: “È una bellissima donna”

Dopo numerose indiscrezioni sul suo conto, Nikita Perotti ha spiegato quali sono i rapporti con Andrea Delogu, sua ballerina a Ballando con le Stelle. Nelle scorse settimane, la ballerina aveva smentito che tra loro ci fosse del tenero ed era stata avvistata con l’ex Luigi Bruno.

Ospite de La Volta Buona, nella puntata del 27 ottobre, Nikita Perotti ha commentato con Caterina Balivo e Rossella Erra il rapporto nato con Andrea Delogu nel corso di queste settimane a Ballando con le Stelle, Durante l'ultima puntata, tra i due concorrenti ci sarebbe stato un bacio a fine coreografia, nascosto da un foglio di giornale. A farlo sapere Rossella Erra, che ha raccontato: "Quelle labbra che si sfioravano sono state l'apice del romanticismo. C'è questa sintonia tra loro, sono il supporto uno dell'altro". Perotti ha però negato questo presunto bacio, precisando che la sua priorità è quella di spingere la ballerina a dare il meglio di sé sulla pista: "Cerco di fare il mio percorso, con l'intento di fare felice la mia ballerina e farla ballare al meglio che può, del resto non mi interessa".

Perotti ha spiegato che non teme il confronto con l'ex di Andrea Delogu, Luigi Bruno: "Non mi dà fastidio". E, riguardo alla concorrente e sua ballerina, ha spiegato di trovarla una bella donna ma che nei suoi apprezzamenti non c'è alcun tipo di malizia: "Io sono single, lei è una bellissima donna".