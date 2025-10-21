Andrea Delogu e Nikita Perotti sarebbero una coppia: “Si amano, anche nel ballo si vede la passione”

Secondo Beppe Convertini, concorrente di Ballando con le stelle, Nikita Perotti e Andrea Delogu sarebbero davvero diventati una coppia, al di là del loro impegno sul palco del talent show condotto da Milly Carlucci.

Beppe Convertini ne è convinto: Andrea Delogu e Nikita Perotti sarebbero una coppia. Lo ha dichiarato intervenendo a La Volta Buona, il programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Caterina Balivo. Il conduttore Rai si è detto certo che la coppia protagonista del talent show condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai1 si sia sinceramente innamorata. Del resto, non sarebbe la prima volta che l’amore nasce dietro le quinte di Ballando con le stelle: anche Ema Stokholma, grande amica di Andrea, si era innamorata del suo ex maestro di ballo Angelo Madonia durante la partecipazione al programma.

Beppe Convertini: “È evidente che tra Andrea e Nikita c’è passione”

Secondo Convertini, sarebbe evidente che Nikita e Andrea formerebbero una coppia sia sopra che sotto il palco. “Si vede proprio che si amano e la passione è evidente anche nel ballo”, ha dichiarato il celebre volto Rai, certo che i due si siano innamorati ma che stiano cercando di proteggere la loro storia d’amore da pettegolezzi e indiscrezioni, che purtroppo stanno già cominciando a circolare.

Andrea Delogu è single da poco: è finita la storia con Luigi Bruno

Andrea, senza nascondere la sofferenza, ha confermato recentemente che la lunga storia d’amore con Luigi Bruno, modello più giovane di lei di 17 anni, è finita. La notizia era nell’aria da mesi, ma solo una volta scesa sulla pista di Ballando con le stelle la conduttrice ha confermato la rottura. Quello con Luigi è stato un rapporto importante, durato 4 anni nonostante la differenza d’età. Non sono noti i motivi della separazione, ma pare che sia definitiva e senza possibilità di ritorno.

Se l’indiscrezione riportata da Convertini fosse vera, Nikita rappresenterebbe la prima possibilità per Andrea di andare avanti sentimentalmente. Tra il ballerino e la conduttrice ci sono 14 anni di differenza, meno dei 17 che separavano Delogu dal suo ex compagno.