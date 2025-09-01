Andrea Delogu e Luigi Bruno si lasciano: finisce dopo quattro anni la storia d’amore

Andrea Delogu e Luigi Bruno si sono lasciati dopo quattro anni insieme. La conduttrice conferma la crisi su Instagram mentre si prepara per Ballando con le Stelle e La Porta Magica su Rai2.

È finita tra Andrea Delogu e Luigi Bruno. La conduttrice e il modello si sono lasciati dopo una relazione durata quattro anni, segnando la fine di una delle storie più chiacchierate del mondo dello spettacolo per via dei diciassette anni di differenza d'età che li separavano. Lo anticipa Giuseppe Candela per la sua consueta rubrica "C'è Chi dice", pubblicata ogni mercoledì sul settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Il messaggio social che dice tutto

Una rottura che non è stata annunciata con comunicati ufficiali o dichiarazioni altisonanti. È bastata una semplice interazione sui social per far capire che qualcosa era cambiato. Quando un utente ha chiesto ad Andrea di quantificare "da 1 a 10" quanto fosse complicato mentalmente questo periodo, la risposta affermativa della conduttrice ha fatto il resto. Poche parole che hanno confermato i rumors che circolavano da settimane. Un modo discreto per comunicare la fine di una storia importante.

Quattro anni tra gossip e critiche

La loro storia era iniziata nel 2021, circa dodici mesi dopo che Andrea aveva chiuso definitivamente con Francesco Montanari, l'attore sposato nel 2016. Luigi Bruno aveva rappresentato una ventata di freschezza nella vita della conduttrice, ma il gap generazionale aveva scatenato commenti feroci sui social. Diciassette anni di differenza che non erano passati inosservati al pubblico e alla stampa. Lei, classe 1982, conduttrice affermata con una carriera solida alle spalle. Lui, del 1999, modello e attore agli inizi del percorso professionale. Una disparità anagrafica che aveva alimentato discussioni infinite, spesso poco gentili nei confronti della coppia. Adesso la rottura. Per la Delogu non è la prima volta che si ritrova costretta a ricominciare dopo una rottura importante. Già il divorzio da Montanari fu un momento molto difficile, superato proprio grazie a Luigi Bruno.