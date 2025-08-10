Andrea Delogu a New York svela come sta: era a Times Square prima della sparatoria

Andrea Delogu è a New York con Ema Stokholma e ieri mattina era a Times Square prima della sparatoria. Su Instagram ha rassicurato i fan spiegando che l’uomo ha acceso il fuoco ore dopo il loro passaggio in piazza.

Andrea Delogu si trova a New York, dove sta trascorrendo le sue vacanze estive insieme a Ema Stokholma, e ieri aveva lasciato da alcune ore la zona di Times Square, prima che un ragazzo di 17 anni aprisse il fuoco nella piazza affollata. Tre persone sono rimaste ferite nella sparatoria verificatasi intorno a ora di pranzo (ora locale) in una delle piazza più famose della Grande Mela: il responsabile è stato arrestato e fortunatamente la celebre conduttrice televisiva italiana non era lì in quel momento. Con una IG story ha rassicurato i fan curiosi di sapere come stesse.

Andrea Delogu a Times Square prima della sparatoria

Andrea Delogu sta documentando il suo viaggio a New York e ieri mattina è intervenuta su Instagram per rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute dopo la notizia della sparatoria a Times Square. La conduttrice si trovava lì poche ore prima che il 17enne aprisse il fuoco sulla folla, non ha assistito quindi al drammatico evento. "Amiche tutto bene. La sparatoria è accaduta alcune ore dopo il nostro rientro dal giro a Times Square" ha scritto a corredo di un cuore rosso.

Il viaggio a New York prima di Ballando con le stelle

Andrea Delogu si trova a New York, con ogni probabilità per un viaggio di piacere, in compagnia della sua cara amica nonché affermato volto televisivo Ema Stokholma. Con loro altri due amici, Mirko Nazzaro e Davide Dado. Nessuna traccia, fino ad ora, del fidanzato Luigi Bruno. La conduttrice del Tim Summer Hits e La porta magica, si sta riposando prima della nuova stagione televisiva che la vedrà tra i protagonisti del sabato sera di Rai1. Il 1 agosto 2025 è stato pubblicato l'annuncio che la vede nel cast di Ballando Con Le Stelle. Delogu scenderà in pista, sul palco di Milly Carlucci, per la sfida contro altri personaggi noti del panorama televisivo italiano.