“Francesca Rocco e Giovanni Masiero del GF si sono lasciati”, gli indizi e il gossip sulla rottura

Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sarebbero lasciati dopo 11 anni d’amore. La coppia nata al GF è apparsa distante negli ultimi mesi: ecco gli indizi e i gossip circolati sulla loro storia.

Francesca Rocco e Giovanni Masiero sarebbero in crisi. I due ex concorrenti del Grande Fratello 13 sono finiti al centro del gossip per un presunto tradimento di lui che avrebbe sancito la fine della lunga storia d'amore che dura da circa 11 anni. Lo fa sapere Deianira Marzano, influencer esperta del pettegolezzo online, che ha reso pubbliche alcune segnalazioni ricevute da talpe vicine alla coppia.

Il gossip su Francesca Rocco e Giovanni Masiero

Si rincorre da diverse ore il gossip secondo cui Francesca Rocco e Giovanni Masiero sono distanti. Dopo settimane che i due non si mostrano insieme, Deianira Marzano ha reso pubbliche alcune segnalazioni ricevute sui diretti interessati che, stando al racconto delle "talpe", sarebbero lontani già da un po'. Lui avrebbe partecipato al matrimonio del cugino con le figlie, senza la moglie. Poi "Lei questa estate era a Cetraro, in Calabria, con le figlie e di lui neanche l'ombra". Alle segnalazioni si è aggiunto il gossip di Gabriele Parpiglia, scrive Biccy.it, che avrebbe reso ufficiale la rottura: stando a quanto si legge, si sarebbero lasciati da un anno perché lui "l'ha tradita". Nessuna conferma fino ad ora è arrivata dai diretti interessati.

La storia d'amore nata al Grande Fratello nel 2014

Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono conosciuti al Grande Fratello, reality nel quale si innamorarono. Era il 2014 e dopo la trasmissione iniziarono la loro storia d'amore. Due anni dopo, nel 2016, si sposarono prima di allargare la famiglia con la nascita delle figlie Ginevra e Beatrice. Lo scorso aprile lei dedicò un post d'amore al marito, sposato nove anni fa: "Nove anni fa ti ho detto ‘sì', ma quella promessa non era solo tra due sposi… era il giuramento di costruire un cammino, una casa piena d'amore, una famiglia da far crescere con cura e sogni". Da maggio, però, sono spariti i post di coppia, indizio che ha fatto allarmare i fan. Entrambi non hanno risposto ai pettegolezzi che circolano sul loro conto.