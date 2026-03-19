Raimondo Todaro e la rottura con Francesca Tocca: “Non ho rimorsi, tra noi resta una forma di amore”

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Nella casa del Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro si è concesso una chiacchierata con alcuni inquilini. Le prime confidenze che ha scambiato con i suoi compagni di avventura hanno avuto al centro proprio Francesca Tocca. Il ballerino ha parlato dell'attuale rapporto con la sua ex moglie. Ha fatto sapere di essere convolato a nozze con Francesca nel 2014. La prima rottura è avvenuta alla fine del 2019. Dopo un anno e mezzo hanno deciso di dare un'altra opportunità al loro rapporto. Sono rimasti insieme tre anni. A novembre 2024 è arrivata la decisione di mettere fine al matrimonio.

Raimondo Todaro ha fatto sapere di avere un bellissimo rapporto con la ex moglie. Ha definito Francesca Tocca "una persona fantastica". Oggi sente di essere a posto con la sua coscienza perché ha lottato fino all'ultimo per fare funzionare le cose: "Ho la serenità di dire che ci ho provato. Sia io che lei sappiamo di avere fatto il massimo. Non ho nessun rimorso". Oggi riconosce: "Non so come definirla, ma una forma di amore tu ce l'avrai sempre. Comunque è la madre di mia figlia. Come fai? È impossibile". Insomma, nonostante la relazione si sia ormai interrotta, per Raimondo Todaro la sua ex continuerà a essere una presenza importante e costante nella sua vita.

Perché Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati: la versione di lei

Nella casa del Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro ha dichiarato di essere certo dell'affetto che Francesca Tocca prova nei suoi confronti: "È una persona fantastica, so che mi vuole un bene dell'anima, so che se ho bisogno lei c'è e la cosa è reciproca". E ha provato a spiegare come è scaturita la decisione di lasciarsi: "Eravamo arrivati al punto in cui non funzionava più. Andiamo più d'accordo da separati". Meno edulcorata è stata la versione di Francesca Tocca. Lo scorso gennaio, nel corso di un'intervista rilasciata a Verissimo, la ballerina ha parlato della fine del matrimonio con Raimondo Todaro e ha fatto riferimento a mancanze di rispetto e al tradimento della sua fiducia. A Silvia Toffanin ha confidato anche di avere scoperto che l'ex marito stava cercando casa, senza informarla. In quell'occasione, inoltre, ha svelato alla conduttrice che Todaro aveva mentito in TV dicendosi single, quando in realtà aveva una fidanzata che aveva presentato anche ai suoi genitori.