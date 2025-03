Veronica Peparini e Andreas Muller festeggiano il battesimo e il compleanno delle figlie: “Le nostre guerriere”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Doppia festa per Andreas Muller e Veronica Peparini. La coppia ha festeggiato il primo compleanno delle gemelline Penelope e Ginevra e anche il loro battesimo. Per l'occasione i genitori hanno organizzato un party e condiviso su Instagram un piccolo riassunto del primo anno passato in quattro. Presto convoleranno anche a nozze, come avevano annunciato ospiti di Verissimo lo scorso dicembre dopo l'esperienza a La Talpa.

Il battesimo e il primo compleanno delle figlie di Peparini e Muller

Come mostrano gli scatti e i video condivisi su Instagram, Peparini e Muller hanno organizzato una grande festa per il primo compleanno delle loro figlie. Il 18 marzo, le piccole Penelope e Ginevra hanno compiuto 1 anno. Una grande torta rosa e numerosi palloncini hanno fatto da sfondo alla giornata, rigorosamente dedicata alle festeggiate, che hanno posato in braccio ai genitori. Nello stesso giorno hanno celebrato anche il battesimo, alla presenza di amici e parenti. "Oggi festeggiamo il primo anno di vita delle nostre piccole guerriere. Un anno pieno di amore, sfide e miracoli. Ricordo il giorno in cui ci dissero che una di loro era in pericolo, ho ritrovato quel momento sul mio telefono, ma ora siamo qui a festeggiare entrambe e a ringraziare la vita per questo dono meraviglioso", ha scritto Muller sui social come didascalia di un breve video che riassume il loro primo anno da genitori.

Il matrimonio e l'amore per Ginevra e Penelope

Durante la loro partecipazione a La Talpa, Andreas Muller ha chiesto a Veronica Peparini di sposarlo. Una notizia che però è stata data dai diretti interessati solo una volta finito il programma, quando sono stati ospiti insieme di Verissimo. Nello studio di Silvia Toffanin, lo scorso dicembre, è stato mostrato il momento in cui il ballerino si è inginocchiato con un anello davanti alla compagna: "Siamo state due persone che abbiamo deciso di vivere l’amore contro pregiudizi, barriere, siamo arrivati a fare più di quello che pensavamo, voglio fare un passo in avanti in questa relazione, quindi voglio chiedere a Veronica se vuole sposarmi. Ne abbiamo fatte tante di follie".

Intervistati da Fanpage.it, avevano parlato della gioia di essere diventati genitori di due bambine. "Per me è stata una scoperta, avere due gemelline dentro casa è un qualcosa che non puoi immaginare finché non lo vivi. È stato un anno pieno di impegni, in cui abbiamo lavorato e siamo riusciti a incastrare tutto", ha spiegato Peparini. "Mi sento rinato grazie a loro. Sono riuscito a dare alla vita e a tutto ciò che mi circonda dei valori ben precisi, un cambiamento prima all'esterno e poi all'interno", ha precisato Muller.