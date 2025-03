video suggerito

Veronica Peparini e Andreas Muller, il primo anno da genitori: “Ora vogliamo sposarci” Veronica Peparini e Andreas Muller sono ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 22 marzo su Canale 5. A Silvia Toffanin raccontano la gioia del loro primo anno da genitori e annunciano di aver iniziato i preparativi per il loro matrimonio. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Veronica Peparini e Andreas Muller sono ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 22 marzo su Canale 5. A Silvia Toffanin raccontano il loro primo anno da genitori delle gemelle Ginevra e Penelope. In studio vengono trasmesse le immagini del battesimo e del primo compleanno delle piccole. Nel corso dell'intervista, poi, annunciano che il loro matrimonio è alle porte: "Abbiamo scelto il periodo in cui sposarci".

Veronica Peparini: "Mia figlia Olivia ci aiuta tantissimo con le gemelline"

Veronica Peparini e Andreas Muller descrivono il primo anno da genitori come bello, divertente e molto gioioso. "Le nostre figlie ci hanno dato vitalità e forza immensa. Sono tutto. Dobbiamo goderci tutti i momenti" spiega Andreas Muller. A dare una mano alla coppia ci sono i figli di Veronica Peparini, nati dalla relazione con l'ex marito della ballerina: "Olivia ci aiuta tantissimo. Quando la vedono ci si vedono gli occhi. Daniele ha 17 anni, è nella fase dell'adolescenza". Il maggiore ha un buon rapporto con Andreas Muller: "Con lui c'è affinità. Capisco il suo momento, mi confidavo solo con alcune persone. Comprendo la sua età". In studio, poi, vengono proiettate le immagini del battessimo delle gemelline, celebrato il giorno del loro compleanno. Racconta Muller:

Abbiamo scelto il tema, non potevamo fare gli eroi della Marvel quindi abbiamo optato per le principesse Disney. Io sono innamorato delle mie bambine, riempiono le mie giornate sono il mio pensiero fisso, la cura per me.

Andreas Muller e Veronica Peparini: "A settembre ci sposeremo"

Veronica Peparini non nasconde che non avrebbe mai immaginato di essere madre di quattro figli:

Per me è impensabile. Poter rivivere questa gioia non è da dare per scontato, non l'avrei mai immaginato. Quando sono nati i primi due ero più giovane. Ora sono più appagata, me le godo con una consapevoleza maggiore. Non ho tanto tempo, ma riesco a gestirmelo meglio.

"C'è un matrimonio nell'aria…" commenta la conduttrice. "Ora che è passato battesimo, primo compleanno possiamo mettere la testa sulle nozze" rivela Andreas Muller. "Come periodo pensavamo agosto o settembre. Più settembre dire. Bisogna organizzare" continua Veronica Peparini. Dopo l'annuncio delle nozze in vista, concludono ammettendo di sentirsi molto appagati e felici della loro famiglia.