video suggerito

Anastasia Kuzmina dopo l’infezione, la dedica al fidanzato: “Difficile lavorare senza un occhio, mi hai aiutata” Dopo mesi segnati dalle difficoltà per via di una rara infezione all’occhio destro, Anastasia Kuzmina è tornata sui social con una dedica al fidanzato Alessio Di Gennaro: “Ti sei preso cura di me”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo scorso marzo Anastasia Kuzmina aveva parlato sui social della rara infezione che aveva contratto all'occhio destro e che le aveva provocato problemi alla vista. A qualche mese di distanza dall'accaduto, la ballerina del programma di Milly Carlucci ha ringraziato pubblicamente il suo fidanzato Alessio Di Gennaro per il supporto: "Ti sei subito le mie infinite lamentele su quanto sia difficile lavorare senza un occhio".

Anastasia Kuzmina ringrazia il fidanzato: "Ti sei preso cura di me"

Sul profilo Instagram di Anastasia Kuzmina è apparso un carosello di fotografie al fianco del suo fidanzato Alessio Di Gennaro. È una delle poche volte che la ballerina di Ballando con le stelle pubblica qualcosa insieme a lui. "Abbiamo questo patto non scritto di non fare cose sui social insieme troppo spesso per proteggerci e per tenere l'amore e il lavoro separati" ha scritto a corredo del post. "In questo periodo per me così pieno di cose orribili ma anche bellissime, non mi hai mollata neanche un secondo e non mi hai fatta mollare neanche per un secondo" ha rivelato nella lunga dedica per lui. E ancora: "Ti sei preso cura di me, come fai sempre e anche di più. Ti sei subito musica alta di notte perché dovevo montare le coreografie e le mie infinite lamentele su quanto sia difficile lavorare senza un occhio".

Lui le è stato accanto anche nei momenti più difficili: "(…) Mi sei stato vicino in tutto, non ti sei spostato neanche quando ti venivo addosso perché non avevo più l’equilibrio". In conclusione, un ringraziamento sentito e una dichiarazione d'amore: "Tu mi vedi per davvero, e quando a me si offusca lo sguardo, mi prendi per mano e mi aiuti a vedere ancora meglio, mi aiuti a vedere oltre. Ti amo".

Cosa è successo ad Anastasia Kuzmina: i problemi alla vista dopo l'infezione all'occhio

Con un video pubblicato sui social lo scorso marzo, Anastasia Kuzmina aveva motivato la sua assenza dall'edizione di Ballando on the Road per una rara infezione all'occhio. Qualche settimana dopo, aveva rassicurato i follower sulle sue condizioni di salute, raccontando che le cure stavano portando "lenti" miglioramenti.