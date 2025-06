Irene Maiorino denuncia: “Un uomo si masturbava in strada fissandomi”, il video in cui lo insegue e grida Irene Maiorino ha raccontato cosa le è successo mentre era in strada, a Roma, e messaggiava con il suo cellulare. “Un uomo si masturbava fissandomi” ha spiegato l’attrice che ha condiviso il video nel quale prova a rincorrerlo urlandogli contro. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'attrice Irene Maiorino attraverso le sue Instagram story ha raccontato di essere stata vittima di un atto osceno da un uomo in strada che, mentre lei messaggiava con il suo cellulare, si masturbava fissandola. Il volto di Lila nella serie L'Amica Geniale ha postato il video nel quale prova a rincorrerlo nel tentativo di filmare il suo viso mentre scappa a bordo di un monopattino elettrico. "Fatti vedere in faccia, brutta mer*a che sei", gli urla.

Il racconto di Irene Maiorino

Irene Maiorino ha raccontato attraverso le sue IG story cosa le è successo mentre si trovava nel quartiere Pigneto, a Roma. "Ieri dopo cena, tornando a casa, mi fermo a mandare dei messaggi e mi sento fissare": comincia così il suo messaggio social nel quale spiega che a fissarlo c'era un ragazzo "ben vestito, fermo tra due macchine". "Dico "che guardi?", abbasso lo sguardo, si stava masturbando fissandomi il sedere, la faccia. Mi è sembrato un secolo con lui a gambe divaricate che continuava. Ho preso il telefono, ho un video in cui lo rincorro, ma è scappato", ha continuato.

Nella story successiva mostra il video registrato con il suo cellulare nel quale tenta di inseguirlo mentre, a bordo di un monopattino elettrico, scappa. "Purtroppo, appena ho preso il telefono, è scappato infilandosi al volo il pisello nei pantaloni. Questo bravo e ben vestito ragazzo. Ma giro comunque il video, semmai potesse servire a identificarlo", le parole.

Il video: "Fatti vedere in faccia, brutta mer*a che sei"

Nel video in questione, Irene Maiorino prova a corrergli dietro urlando: "Fatti vedere in faccia, brutta mer*a che sei". Poi ancora "Co*lione, ti filmo. Fatti vedere in faccia". I suoi tentativi di filmargli il volto, però, sono stati vani: l'uomo è fuggito velocemente a bordo del monopattino elettrico senza mai voltarsi indietro.