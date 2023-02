Sanremo 2023, tutti i look della prima serata: chi veste cantanti e conduttori sul palco del Festival Elodie, Marco Mengoni, Anna Oxa e Mara Sattei sono alcuni dei cantanti in gara nella prima serata di Sanremo, ecco chi vste i protagonisti e tutti i look della prima puntata del Festival.

A cura di Marco Casola

Chiara Ferragni e Amadeus

Il 7 febbraio 2023 prende il via la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Sul palco della prima serata Amadeus, accompagnato da Chiara Ferragni e Gianni Morandi, co-conduttori scelti per l'esordio di Sanremo 2023. Tra i concorrenti in gara grandi icone della musica italiana, come Anna Oxa, Gianluca Grignani, Marco Mengoni, Elodie e i Cugini di Campagna, e nuovi talenti o giovani cantanti, tra cui Olly, Colla Zio, Gianmaria, Ariete e Mr.Rain. Come ogni anno a catalizzare l'attenzione del pubblico non sono solo le canzoni in gara ma anche i look di cantanti, conduttori e ospiti sul palco dell'Ariston.

Regina di stile della prima serata è Chiara Ferragni, con i suoi abiti Dior, creati per l'occasione da Maria Grazia Chiuri, Direttrice Artistica della Maison francese. A colpire è il modello scelto dall'influencer per recitare il suo monologo: sull'abito custom ci sono ricamati i nomi degli haters autori dei peggiori commenti ricevuti dall'imprenditrice digitale sui social. La prima serata è anche quella in cui Elodie appare meravigliosa come sempre con un glamour look e Marco Mengoni sale sul palco con un impeccabile outfit griffato Versace.

Amedeus in Gai Mattiolo

Amadeus anche quest'anno non rinuncia a glitter e paillettes e nella prima puntata appare con uno smoking nero di Gai Mattiolo, con rever a scialle in satin e giacca ricoperta di cristalli. Il luccichio in questo caso non disturba e il primo look della serata è promosso.

Voto 6 e 1/2

Amadeus in Gai Mattiolo

Gianni Morandi in Giorgio Armani

Gianni Morandi nella prima puntata indossa due smoking Giorgio Armani con giacche in velluto. Il primo look prevede blazer in velluto viola con decori glitter, che danno quel tocco di luce in più, e papillon in coordinato. Elegante e impeccabile come sempre.

Voto 8

Gianni Morandi in Giorgio Armani

Anna Oxa in Dolce&Gabbana

Anna Oxa torna a Sanremo con il brano "Sali (Canto dell'anima)" e dopo essersi negata alle telecamere, e aver disertato il green carpet pare a causa dell'influenza, finalmente appare sul palco. La cantante sceglie per la prima puntata di Sanremo un abito tunica con drappeggi e simmetrie in total black, abbinato a maxi anfibi. Completano il look capelli bianchi liscissimi e finto spettinati.

Voto 5

Anna Oxa

Gianmaria in MSGM

Gianmaria a Sanremo 2023 presenta il brano "Mostro" e per la prima serata sceglie un look custom made di MSGM disegnato per l'occasione da Massimo Giorgetti, stilista del marchio. Cura lo styling Silvia Ortombina, alias Tiny Idols, che ha scelto per il giovane cantante un completo essenziale ed elegante, con camicia bianca e pantaloni neri oversize. Capi e proporzioni interessanti ma non lo ricorderemo per sempre questo look.

Voto 6-

Gianmaria in MSGM

Blanco in Dolce&Gabbana e Mahmood in Rick Owens

Mahmood e Blanco tornano a Sanremo ancora con i loro look moderni e inaspettati e ancora con i…diamanti. Il duo di cantanti non delude le aspettative e appare nella prima puntata di Sanremo 2023 con outfit perfetti. Blanco sceglie una blusa ricoperta di cristalli con pantaloni oversize, tutto firmato Dolce&Gabbana, Mahmood stupisce ancora una volta con un look Rick Owens dalla giacca nude e con maxi zeppe. Perfetti, come sempre.

Voto 9

Blanco e Mahmood

Mr.Rain in GCDS

Mr. Rain a Sanremo 2023 presenta il brano "Supereroi" con un look scintillante. Il cantante vestirà per tutte le serate con abiti GCDS. Il primo look scelto, con giacca oversize e pantaloni cargo, convince. Perfetto il fit oversize reso glam dal tessuto luccicante. Bravo Mr.Rain.

Voto 8