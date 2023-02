Anna Oxa a Sanremo 2023, nella prima serata sale sul palco con abito tunica, anfibi e capelli bianchi Anna Oxa è la prima Big che si è esibita durante la serata inaugurale del Festival di Sanremo 2023. Ha presentato il brano inedito Sali (Canto dell’anima) e ha sorpreso il pubblico con un look monacale e originale: ecco cosa ha indossato per il ritorno all’Ariston.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È partita la 73esima edizione del Festival di Sanremo, l'evento più atteso dell'anno della tv italiana. Il direttore artistico Amadeus, accompagnato da Gianni Morandi e dalla co-conduttrice Chiara Ferragni, ha annunciato che durante la serata inaugurale si esibiscono 14 dei Big in gara. La prima della lista è Anna Oxa che, dopo aver disertato il green carpet di ieri sera, ha fatto il suo arrivo "trionfale" sul palcoscenico dell'Ariston, dove ha presentato il brano inedito Sali (Canto dell'anima). Per lei si tratta di un gran ritorno, ha preso parte alla nota kermesse canora per ben 15 volte, sorprendendo sempre col suo talento e col suo stile camaleontico. Per la serata di debutto ha "vestito" la sua anima proprio come recita la sua canzone: ecco cosa ha indossato.

Il look di Anna Oxa per la prima serata del Festival

Dopo aver disertato il green carpet a causa dell'influenza, Anna Oxa ha fatto la sua prima apparizione al Festival durante la serata inaugurale. Per il ritorno all'Ariston ha puntato tutto sul total black con un abito tunica oversize dallo stile monacale. Si tratta di un vestito dalla silhouette XXL caratterizzato da maniche lunghe, girocollo e una catena intrecciata sul davanti che sembra essere il laccio di una tunica di un monaco. Niente tacchi alti, ha preferito un paio di anfibi dall'animo rock sempre in nero. Per completare il tutto ha puntato su un trucco minimal con una linea di eye-liner marcata e le sopracciglia sottili in risalto, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e lisci, mettendo in risalto il colore bianco.

Anna Oxa con l’abito tunica

Anna Oxa, la regina del trasformismo di Sanremo

Tailleur mannish abbinati a capelli cortissimi, audaci abiti cut-out col cappuccio, completi total white in stile hippie e pantaloni a vita bassissima portati col tanga in vista: Anna Oxa a Sanremo ha sempre dimostrato di essere la regina del trasformismo, non avendo paura di osare e di scandalizzare. Questa è la sua 15esima volta al Festival e ancora una volta è riuscita a sorprendere con il suo stile, diventando icona fashion e rivoluzionaria fin dalla prima serata. A differenza dei colleghi all'Ariston, la cantante non avrebbe uno stylist, sceglierebbe da sola gli outfit da palcoscenico (tutti dovrebbero essere firmati Dolce&Gabbana), rendendo così ancora più sorprendente la sua esperienza. Insomma, il ritorno a Sanremo della Oxa non ha deluso le aspettative degli amanti della moda.