Marco Mengoni dice addio agli smoking: per la prima serata di Sanremo 2023 sceglie il look in pelle Marco Mengoni è tra i Big che si sono esibiti durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023. È tornato sul palco dell’Ariston per presentare l’inedito Due Vite: ecco cosa ha indossato per la performance di debutto.

A cura di Valeria Paglionico

È partita oggi la 73esima edizione del Festival di Sanremo, l'attesissimo evento della tv italiana che fin dalla prima serata è stata ricca di sorprese, dalla presenza del Presidente Sergio Mattarella in platea al debutto dell'imprenditrice digitale Chiara Ferragni. I veri protagonisti dell'evento sono però i Big in gara. Tra loro c'è Marco Mengoni, che a distanza di 10 anni dalla vittoria con L'essenziale è tornato sul palcoscenico dell'Ariston con un nuovo inedito intitolato Due Vite. Da sempre icona glamour, anche questa volta ha incantato il pubblico con la sua bellezza e col suo stile cool: ecco cosa ha indossato il cantante per la serata di debutto del Festival.

Il look di pelle di Marco Mengoni

Sul green carpet ha sfoggiato un completo nero con i pantaloni a righe grigi e neri coordinati alla cravatta, per la prima serata del Festival Marco Mengoni, sotto la consulenza del fidato stylist Lorenzo Posocco, è tornato a puntare sullo stile audace e glamour di Versace. Il cantante ha sfoggiato un outfit tutto di pelle, caratterizzato da camicia e pantaloni coordinati, entrambi decorati con i bottoni gold con l'iconica medusa. Cinturone borchiato in vita, collane dorate e stivali con la punta quadrata: Mengoni ha lasciato spazio allo stile dark e rock per la sua prima performance.

Marco Mengoni in Versace

L'evoluzione di stile di Marco Mengoni a Sanremo

Marco Mengoni ha partecipato diverse volte al Festival di Sanremo, due delle quali come Big. Il dettaglio che ha accomunato tutte le esperienze all'Ariston? Ha sempre puntato su dei completi classici e su misura. Smoking neri, abiti bordeaux, camicie e cravatte a contrasto e fiore all'occhiello: è rimasto fedele all'eleganza senza tempo, osando al massimo con qualche acconciatura inedita col ciuffo riccio e vaporoso. Da qualche tempo a questa parte, per la precisione da quando viene seguito dallo stylist Lorenzo Posocco, ha lasciato spazio al glamour, distinguendosi per bellezza e stile con camicie di seta griffate, pantaloni di pelle abbinati a canotte e silhouette oversize. Il suo Festival 2023 rappresenta una "svolta dandy" e i fan non possono fare a meno di apprezzare.