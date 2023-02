Sanremo 2023, le pagelle della prima serata: i voti a cantanti e canzoni Ecco le pagelle della prima serata del 73° Festival di Sanremo, da Anna Oxa a Mara Sattei, passando per Marco Mengoni, Ultimo ed Elodie.

A cura di Francesco Raiola

Marco Mengoni a Sanremo 2023 (LaPresse)

È martedì 7 febbraio e finalmente è partito il Festival di Sanremo 2023, con la conduzione di Amadeus, la co-conduzione di Gianni Morandi e quella di Chiara Ferragni che sarà protagonista per la prima (e ultima) sera. È la serata in cui il pubblico ascolta le prime 14 canzoni in gara dei Big, così da farsi un'idea di quello che è il parterre di questa 73a edizione che prende il via con Anna Oxa e chiude con Mara Sattei.

Anna Oxa – Sali (Canto dall’anima) – 5.5

Il pezzo continua a non convincerci del tutto, ma come prevedevamo Anna Oxa, immobile sul palco, col movimento delle mani e la sua voce dona un'essenza speciale. E per un attimo anche in Rai smettono di chiedersi: ma perché l'abbiamo chiamata?

gIANMARIA – Mostro 6,5

Riascoltandola, questa canzone di gIANMARIA potrebbe pian piano crescere, soprattutto nel segmento giovane, quello che da un po' insegue il festival. Cassa in quattro, personalità sul palco (si vede che l'ha studiata bene) e questa voce strascinata che ormai fa genere a sé.

Mr.Rain – Supereroi 5.5

Mr Rain è uno degli artisti streammatissimi ma poco conosciuti dal grande pubblico, col suo emo-rap che non snatura per questa Supereroi, cantata assieme a un gruppi di bambini e questa cosa lo terrà sempre prima della mezzanotte. Insomma, se non vi siete accorti di lui prima forse non impazzirete, ma se amate il genere… Da riascoltare.

Marco Mengoni – Due Vite – 8,5

Questa sera è chiaro perché Marco Mengoni è uno dei favoriti alla vittoria finale. Perché Due vite è una canzone che c'ha tutto: ritmo, melodia, voce, testo, appeal e presenza sul palco (sì, anche la canzone). È un Mengoni all'ennesima potenza, gioca in casa con lo stadio pieno. E vince con molti gol.

Ariete – Mare di guai 7

Un po' di emozione e qualche piccola imperfezione per Ariete, che esordisce al Festival tra i Big grazie a un percorso che negli ultimi anni l'ha portata a essere una delle giovani artiste più amate. "Mare di guai" è un buon pezzo che, quando Ariete si scioglierà, acquisterà ancora più spinta.

Ultimo – Alba – 6

Alba sale e sale e sale. Non c'è schianto, ovviamente. Ultimo porta all'Ariston una canzone che mette alla prova la sua estensione vocale, che sarebbe stata bello vederla al piano, che si candida alla vittoria all'insegna del classico. Ultimo fa Ultimo, lo aspettiamo più blues.

Coma Cose – L’addio – 7.5

Si mettono di spalle, prima di incrociare di nuovo gli occhi i Coma_Cose, con questa canzone sul dirsi addio e ritrovarsi. Anche questa volta scelgono la ballad, niente delle strutture liriche e gli incastri che li hanno caratterizzati negli anni, ma tantissima intensità e un pezzo che cresce di ascolto in ascolto.