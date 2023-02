Mahmood e Blanco a Sanremo 2023: l’esibizione dopo la vittoria e un anno di successi Mahmood e Blanco ritornano al Festival di Sanremo 2023 con “Brividi”: la coppia vincitrice della scorsa edizione si è esibita di nuovo all’Ariston.

A cura di Vincenzo Nasto

Blanco e Mahmood, foto Festival di Sanremo 2023

Mahmood e Blanco si sono ripresi il palco del Festival di Sanremo, proprio lì dove erano stati premiati lo scorso 6 febbraio 2022. I due cantanti, dopo un anno da protagonisti passando tra dopo la grande avventura all'Eurovision Song Contest di Torino ai tour da solisti, si sono ritrovati, ancora una volta, sul palco dell'Ariston per intonare le melodie di "Brividi". La canzone vincitrice dello scorso Festival, anticipata dalla presentazione di Amadeus e Chiara Ferragni è il simbolo di continuità che la conduzione del presentatore nato a Ravanna sembra trasmettere, dopo gli episodi di Diodato e dei Maneskin dello scorso anno con "Zitti e Buoni".

L'esibizione di Brividi a Sanremo 2023

È ancora "Brividi" a monopolizzare l'attenzione del pubblico del Festival di Sanremo, anche in questa edizione: i due cantanti, annunciati da Amadeus e Chiara Ferragni, sono sfilati sulla scala dell'Ariston, prima di avvicinarsi ai microfoni per intonare la canzone vincitrice del Festival scorso. Uno dei brani più fortunati della storia della kermesse ligure, diventando nel 2022 il video su YouTube più visto in Italia, ma anche il brano più streammato su Spotify nelle prime 24 ore con 3,3 milioni di ascolti: saranno 170 milioni di streaming totali alla fine dell'anno, and still counting.

Mahmood e Blanco, vincitori del festival di Sanremo 2022 (LaPresse)

Il 2022 di Mahmood e Blanco

Nel frattempo, la vittoria di "Brividi" al Festival di Sanremo è stata l'occasione per i due cantanti di ritrovarsi, di nuovo assieme, dopo pochi mesi, sul palco dell'Eurovision Song Contest di Torino. La canzone, modificata per rispettare il regolamento della competizione, ha guadagnato solo il sesto posto finale, lasciando la testa della classifica alla Kalush Orchestra, i concorrenti ucraini vincitori con "Stefania". Poi i mesi di tour, con Mahmood impegnato nel viaggio italiano ed europeo per la promozione dell'album "Ghettolimpo", mentre Blanco ha viaggiato con un tour tutto esaurito nei palazzetti, con l'evento di Pasquetta a brillare nel suo 2022: vestito di bianco si è esibito davanti 80mila persone a Piazza San Pietro. Prima dell'angelus del Papa infatti, Blanco ha intrattenuto la folla con la sua "Blu Celeste".