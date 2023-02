Cosa hanno fatto Mahmood e Blanco dopo la vittoria a Sanremo 2022 e l’Eurovision Song Contest Cosa è accaduto nell’ultimo anno ai due vincitori del Festival di Sanremo 2022 Mahmood e Blanco? Dal Ghettolimpo tour a Blu Celeste prima dell’angelus del Papa.

Blanco e Mahmood, vincitori Festival di Sanremo 2022

Si ricomincia dalla fine, dall'ultima premiazione, quella del Festival di Sanremo 2022: Mahmood e Blanco sul palco dell'Ariston che vengono celebrati per la loro performance con "Brividi". Da lì l'apoteosi per la seconda vittoria per l'artista torinese, dopo quella nel 2019 con "Soldi", mentre l'esordiente Blanco si gode il punto più luminoso del palco, in una carriera incredibilmente stravolta nei due anni precedenti. Da lì ripartono i percorsi solisti dei due cantanti, che si rincontreranno a Torino, di nuovo insieme, sul palco dell'Eurovision Song Contest 2022, per cercare il bis vittorioso, dopo "Zitti e buoni" dei Maneskin a Rotterdam.

Mahmood e Blanco 2022, foto di Eurovision Song Contest

La grande emozione sul palco dell'Eurovision Song Contest

Ma Torino non ha portato fortuna, almeno sul palco ai due autori: la posizione finale sarà la sesta, con la Kalush Orchestra a prendersi il premio finale della competizione. Una kermesse che ha visto anche alcuni cambiamenti nel duo: dal testo modificato per adattarlo ai criteri della competizione, alla sbavatura sul palco durante la prima esibizione. Un'atmosfera completamente diversa, che ha tradito l'emozione dei due cantanti, che non sono riusciti ad avvicinarsi al podio. Trattamento diverso per gli stream di "Brividi", con i numeri che parlano di ben altra realtà. "Brividi" di Mahmood e Blanco è il video più visto su Youtube in Italia nel 2022, ma è anche il pezzo più streammato nelle prime 24 ore con 3,3 milioni di ascolti: a questo si aggiunge anche la netta distanza analitica con gli altri brani qualificatisi alla kermesse europea, con "Brividi" che svetta con 122 milioni di streaming su Spotify. Il singolo è anche nella top 3 dei brani più ascoltati di sempre ad aver vinto il Festival di Sanremo, posizionandosi dietro "Soldi" dello stesso Mahmood e "Zitti e buoni" dei Maneskin.

Il Ghettolimpo tour di Mahmood

Non solo Eurovision Song Contest: gli ultimi mesi per Mahmood e Blanco sono stati anche il momento giusto per riabbracciare il proprio pubblico. Partendo da Mahmood, il cantante non ha pubblicato nuova musica, ma si è finalmente goduto le tappe del suo "Ghettolimpo Tour". Il viaggio italiano ed europeo del cantante torinese è stato il modo per riappropriarsi di quel contatto con il pubblico, ma gli ha permesso anche di legarsi, ancora di più, al mondo della moda con Riccardo Tisci, ex direttore creativo di Burberry. Discorso diverso per Blanco, che nel 2022 ha pubblicato anche un nuovo singolo: "Nostalgia", uscito lo scorso 3 giugno.

Blanco 2022, foto di Alessandra Tarantino per Ap Photo

Dall'angelus del Papa al nuovo singolo per Blanco

Il cantante di "Blu Celeste" ha vissuto il periodo di massima espansione del proprio pubblico subito dopo il Festival di Sanremo: da un tour tutto esaurito nei palazzetti ai due stadi nel luglio 2024, annunciati su Instagram. Blanco è stato anche il protagonista di uno degli eventi più visti dello scorso anno: vestito di bianco, nella giornata di Pasquetta, si è esibito davanti 80mila persone a Piazza San Pietro. Prima dell'angelus del Papa infatti, Blanco ha intrattenuto la folla con la sua "Blu Celeste", che ha dato anche il nome al suo fortunato album. Ma facciamo un passo in avanti alle ultime settimane, ad alcuni cartelloni apparsi nel centro di Milano. Uno scheletro fotografato durante una radiografia, una promozione vista nei mesi precedenti anche per altri artisti italiani, ha annunciato la pubblicazione di un nuovo singolo del cantante il prossimo 27 gennaio. A questi è seguito un video, pubblicato sul profilo Instagram di Blanco, in cui vengono ripercorsi alcuni degli immaginari che Blanco ha rappresentato negli ultimi anni: la foresta, il buio e la sua corsa.