L’Italia domina gli stream dei brani che parteciperanno all’Eurovision: oltre 40 milioni per Brividi Spotify ha pubblicato la classifica stream dei brani che parteciperanno all’Eurovision 2022: “Brividi” di Blanco e Mahmood è prima con 44,4 milioni di ascolti.

A cura di Vincenzo Nasto

Blanco e Mahmood, Festival di Sanremo 2022

Adesso l'Italia è prima, in attesa del prossimo 15 maggio, quando sapremo se la coppia Blanco – Mahmood avrà bissato il successo dello scorso anno dei Maneskin. Come rivela Spotify, attraverso una classifica che raccoglie i brani – già noti – in gara al prossimo Eurovision, i vincitori del Festival di Sanremo sembrano aver spazzato via la concorrenza, svettando in vetta con oltre 44 milioni di stream. Un valore influenzato dalla forza dei due giovani cantanti sulla piattaforma, anche prima della kermesse nazionale, ma soprattutto dalla viralità del Festival stesso, diventato un punto di svolta anche per il volume di ascolti su Spotify. La classifica stupisce anche per la distanza con la seconda classificata, la Spagna, con "SloMo" di Chanel che si ferma a 4.4 milioni di stream sulla piattaforma.

Brividi è la canzone più ascoltata su Spotify

Vari indizi sembrano indirizzare le sorti del prossimo Eurovision Song Contest 2022, quest'anno in Italia, dopo la vittoria dello scorso anno dei Maneskin. Dal prossimo 10-15 giugno, i rappresentanti musicali di ogni nazione arriveranno a Torino, cercando di non lasciarsi distrarre dalle previsioni, che sembrano favorire di nuovo l'Italia, con la coppia Blanco – Mahmood e la loro "Brividi". Come ha confermato anche Spotify, è la canzone più streammata sulla piattaforma dei brani che parteciperanno al prossimo Eurovision, e la distanza sembra suggerire ottimismo alla compagine italiana, dopo il grande successo dei Maneskin con "Zitti e Buoni". Numeri che addirittura superano quelli dello scorso anno, con "Brividi" che ha appena superato i 44 milioni e mezzo di ascolti, un valore decuplicato rispetto al brano che colleziona la seconda posizione.

Al secondo posto infatti troviamo la Spagna con la sua rappresentante Chanel. Il suo brano "SlowMo" si ferma a "soli" 4.4 milioni di streaming, anche se potrebbe essere avvantaggiata durante la competizione per la sua natura linguistica: infatti il brano è un mix di inglese e spagnolo, rompendo l'ennesima barriera d'ascolto. Al terzo posto, per ora, c'è la Norvegia: "Give that wolf a banana" è il brano del poliedrico duo pop Subwoolfer, qualificatosi dopo la vittoria al "Melodi Grand Prix 2022" lo scorso 19 febbraio. A chiudere la top five Repubblica Ceca e Albania: il trio dei We are Domi ha appena superato i 650mila ascolti su Spotify con il brano "Light off" completamente in inglese, mentre la cantante albanese Ronela Hajati ha raggiunto le 630 mila visualizzazioni con "Sekret".