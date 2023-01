Elena Sofia Ricci sarà a Sanremo 2023: “Sarò ospite nella prima serata” Elena Sofia Ricci sarà ospite di Amadeus nella prima serata di Sanremo 2023. Lo annuncia l’attrice che arriverà all’Ariston per presentare la fiction “Fiori sopra l’inferno”.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Elena Sofia Ricci sarà ospite di Amadeus nel corso della prima serata di Sanremo 2023, prevista per martedì 7 febbraio. Ad annunciarlo è l’attrice che fa sapere di essere emozionata. Elena Sofia Ricci, reduce dall'addio alla serie "Che Dio ci aiuti", sarà al Festival per presentare la fiction “Fiori sopra l’inferno”, in onda su Rai1 a partire da lunedì 13 febbraio, a pochi giorni dalla finale che eleggerà il nuovo vincitore del Festival.

Elena Sofia Ricci: “Non è la prima volta, sono felice e ansiosa”

“Ci sarò nella prima serata, quella del debutto: sono felice e ansiosa, anche se non è la prima volta, ma prometto che questa volta non canterò perché mi hanno costretto in passato anche a questo, con risultati che lasciano a desiderare”, ha fatto sapere l’attrice all’Ansa, “Vado come ospite per presentare la serie Fiori sopra l'inferno”. L’attrice ha quindi proseguito con un “doveroso ringraziamento al teatro Quirino: sono in scena con il mio spettacolo: mi ha concesso una giornata dirottando il pubblico di altre date”.

Elena Sofia Ricci già a Sanremo con Carlo Conti

L’attrice aveva già partecipato al Festival di Sanremo nel 2015, in occasione di una delle edizioni presentate da Carlo Conti. “Volevo fare la cantante, andavo in bagno con la spazzola. Facevo Baudo, la Carrà. La mia playlist sanremese? Almeno tu nell’universo è nel cuore di tutti. E anche Donne di Zucchero”, confido sul palco dell’Ariston. Nel 2019, invece, fece parte della giuria di qualità che contribuì alla vittoria di Mahmood. La prima serata di Sanremo coinciderà con il debutto sul palco dell’Ariston di Chiara Ferragni, co-conduttrice scelta da Amadeus per la serata iniziale e quella conclusiva del Festival. Tornerà sul palco anche Gianni Morandi, già conduttore del Festival nelle edizioni che hanno preceduto quelle, di successo, realizzate da Amadeus. Ad aprire la serata saranno Mahmood e Blanco con la canzone “Brividi”, vincitrice dell’edizione 2022 di Sanremo.