Elena Sofia Ricci lascia Che Dio ci aiuti: “Faticavo a separarmi da Suor Angela, magari tornerò” Arriverà il 12 gennaio Che Dio ci aiuti 7, ultima stagione con Elena Sofia Ricci protagonista. L’attrice, in conferenza stampa, ha raccontato le emozioni dell’addio: “Contenta di lasciare a Francesca Chillemi, ero in giuria quando vinse Miss Italia”.

A cura di Andrea Parrella

La prossima stagione di Che Dio ci aiuti sarà l'ultima con protagonista Elena Sofia Ricci. La fiction tornerà su Rai 1 in prima serata a partire da giovedì 12 gennaio e nelle scorse ore si è tenuta la conferenza stampa di presentazione, con l'attenzione tutta, naturalmente, sulla protagonista e i commenti sulla lavorazione dell'ultima stagione prima dell'addio. “In questa serie c’è un’attenzione molto forte al femminile – ha detto l'attrice – oltre alla commedia ed al dramma si parla anche di spiritualità: suor Angela è una delle più grandi peccatrici della tv, ce la rende umana. Il concept è straordinario, è un ansiolitico: la gente è stressata e vede questa serie, rilassandosi e riflettendo”.

Il legame con il personaggio

La trama stessa preparerà all'addio di Suor Angela che “quest’anno aveva due cose da fare, quindi ci sarà un po’ di meno. Ma amo così tanto questo personaggio che chissà, in futuro, vorrò tornare a farmi i fatti delle mie ragazze, ma vedremo”. In questa stagione ci sarà un episodio ambientato proprio in prigione, dove Suor Angela era stata mandata ad aiutare alcune donne: “Viene mandata da dove è arrivata, dal carcere, ad aiutare alcune donne. C’è un episodio girato proprio in prigione, scopriremo quesa sua nuova veste”.

Francesca Chillemi nuova protagonista

Dalla prossima stagione Elena Sofia Ricci lascerà il testimone a Francesca Chillemi, il che significa che la fiction proseguirà: “Ero in giuria quando fu eletta Miss Italia, l’ho anche votata. Ma è diventata sempre più bella, con una grande sensibilità, è cresciuta in una maniera straordinaria. Quando lavoro con lei esprimo delle doti che con lei non ho mai avuto”. Un ruolo, quello di Suor Angela, che ha faticato a lasciare nonostante la sua propensione classica: "Non ho mai fatto serie per più di 3/4 stagioni, sono allergica alla ripetitività. Matilde e Luca non mi hanno mai fatto firma opzioni, ho sempre accettato una stagione alla volta. Ma da Suor Angela facevo fatica a separarmi. Vedremo nel futuro che farò, resto quell’attrice che vuole continuare a fare altro, ma chissà”.

L'ultimo giorno di riprese

Il racconto dell'ultimo giorno di riprese, con lo scherzo della troupe: "L’ultimo giorno di set coincideva con l’ultima scena della serie, non succede sempre, a me è successo solo due volte (l’altra con il film su Rita Levi Montalcini). Mi hanno fatto uno scherzo tremendo: ero abbastanza serena ma mi hanno chiesto di rifare un primo piano dentro la chiesa. A un certo punto è partita la sigla e sono arrivati tutti”.