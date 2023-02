I Coma Cose sposi, l’annuncio a Sanremo 2023: “Ne avevamo parlato, poi lui è arrivato con l’anello” I Coma Cose presto diventeranno marito e moglie. Il duo ha annunciato in conferenza stampa a Sanremo 2023 che hanno intenzione di sposarsi, raccontando alcuni dettagli e aggiungendo: “Non ci sarà una proposta alla finale, non siamo i Ferragnez”.

Oltre alle esibizioni sul palco dell'Ariston, i green carpet e tanto altro, a Sanremo non mancano le conferenze stampa che consentono agli artisti di rispondere alle domande dei giornalisti presenti sul posto. Ed è proprio durante uno di questi incontri che i Coma Cose hanno annunciato che presto si sposeranno.

L'annuncio del matrimonio

La loro canzone è già tra le preferite del Festival e si tratta di un brano autobiografico, in cui raccontano la crisi che hanno vissuto, ma a seguito della quale sono tornati più forti e uniti di prima. Tra le domande più frequenti rivolta alla coppia di cantanti c'è quella inerente ad un loro possibile matrimonio, alla quale hanno risposto chiaramente: "Abbiamo deciso di sposarci, ma no non aspettiamo un bambino". La curiosità, quindi, si accende sulle modalità con cui i due hanno preso questa decisione, ed è Francesca Mesiano a raccontare nel dettaglio come si sono svolte le cose: "Ad un certo punto gli ho detto "ma che ne pensi se ci sposassimo davvero", quindi la proposta gliel'ho fatta un po' io in realtà, poi lui invece è arrivato con l'anello, siamo entrati subito nella dimensione classica diciamo". Quale occasione migliore, se non il palco dell'Ariston, per una proposta in grande stile, ma la coppia rifugge l'idea: "Nessuna proposta di matrimonio in diretta alla Finale, non faremo come i Ferragnes, sarebbe troppo fiction, è un atto intimo. Ma ci sposeremo".

Poco dopo la conferenza, California (pseudonimo di Francesca Mesiano) mostra l'anello che porta al dito, felice e sorridente, quasi a voler dare ulteriore prova del fatto che il matrimonio, quanto prima, si celebrerà. Si tratta del vero e proprio coronamento di un amore che è riuscito a superare anche i momenti più difficili, come d'altronde cantano anche loro nel brano "L'addio" in gara al Festival: "E comunque andrà l'addio non è una possibilità".