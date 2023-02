Il testo e significato di Sarà perché ti amo, i Coma Cose omaggiano i Ricchi e Poveri a Sanremo 2023 Dopo essersi esibiti con “L’addio” sul palco del Festival di Sanremo 2023, durante la serata delle cover i Coma Cose interpreteranno con i Baustelle “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri. Ecco il testo e il significato del brano.

A cura di Cristina Somma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo essersi esibiti sul palco del Festival di Sanrem0 2023 con il brano "L'addio", i Coma Cose, accompagnati nel duetto con i Baustelle, canteranno "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri. Durante la quarta serata, i Coma Cose si proporranno con una cover che ha fatto la storia della musica italiana. La canzone, che tra gli autori ha anche Pupo, è la più famosa dei Ricchi e Poveri ed è stata presentata come inedito al festival di Sanremo nel 1981, classificandosi al quinto posto. Il brano è il lato A del 45 giri "Sarà perché ti amo/bello l'amore". Entrambe le tracce sono tratte dal primo long-playing pubblicato dal gruppo come trio, intitolato "E penso a te". È stato il singolo più venduto del 1981 in Italia, ha scalato tutte le classifiche ed ha consentito ai Ricchi e Poveri di affermarsi in tutto il mondo. La canzone in quello stesso anno si è classificata prima anche in Francia e Spagna, seconda in Svizzera. Ecco il testo e il significato di "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri.

Il testo di Sarà perché ti amo

Che confusione

Sarà perché ti amo

È un'emozione

Che cresce piano piano

Stringimi forte e stammi più vicino

Se ci sto bene

Sarà perché ti amo

Io canto al ritmo del dolce tuo respiro

È primavera

Sarà perché ti amo

Cade una stella

Ma dimmi dove siamo

Che te ne frega

Sarà perché ti amo

Leggi anche Il testo e il significato di Parole dette male, la canzone di Giorgia a Sanremo 2023

E vola vola si sa

Sempre più in alto si va

E vola vola con me

Il mondo è matto perché

E se l'amore non c'è

Basta una sola canzone

Per far confusione

Fuori e dentro di te

E vola vola si va

Sempre più in alto si va

E vola vola con me

Il mondo è matto perché

E se l'amore non c'è

Basta una sola canzone

Per far confusione

Fuori e dentro di te

Ma dopo tutto

Che cosa c'è di strano

È una canzone

Sarà perché ti amo

Se cade il mondo

Allora ci spostiamo

Se cade il mondo

Sarà perché ti amo

Stringimi forte e stammi più vicino

È così bello che non mi sembra vero

Se il mondo è matto

Che cosa c'è di strano

Matto per matto

Almeno noi ci amiamo

E vola vola si sa

Sempre più in alto si va

E vola vola con me

Il mondo è matto perché

E se l'amore non c'è

Basta una sola canzone

Per far confusione

Fuori e dentro di te

E vola vola si va

Sarà perché ti amo

E vola vola con me

E stammi più vicino

E se l'amore non c'é

Ma dimmi dove siamo

Che confusione

Sarà perche ti amo

Il significato di Sarà perché ti amo

I Coma Cose, dopo essersi esibiti a Sanremo 2023 con il loro inedito "L'addio", durante la serata delle cover cantano con i Baustelle "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri. Il brano, pubblicato nel 1981 all'interno dell'album "E penso a te", nonché lato A del 45 giri "Sarà perché ti amo/Bello l'amore", è il più famoso della band italiana all'epoca composta da Angela Brambati, Angelo Sotgiu e Franco Gatti, morto lo scorso anno. Quando il singolo è stato portato sul palco dell'Ariston per la prima volta, alla formazione mancava Marina Occhiena, che aveva abbandonato il quartetto dopo una furiosa lite con Angela Brambati, proprio nel corso delle prove per il Festival di Sanremo. La canzone"Sarà perché ti amo" è stata anche colonna sonora di diversi film come "Che bella giornata" di Checco Zalone uscito nel 2011 e "L'Effrontée – Sarà perché ti amo?", con Charlotte Gainsbourg del 1985. Il testo tratta il tema dell'amore ‘sopra ogni cosa'. Racconta l'emozione, il sentimento che si prova quando ci si innamora di qualcuno, tendenzialmente così forte da provocare confusione e fare apparire tutto più bello, quasi come "toccare il cielo come un dito", come ribadiva anche Federico Moccia in "Tre metri sopra al cielo". I Ricchi e Poveri invece lo esprimono cantando: "E vola vola si va, sempre più in alto si va, e vola vola con me".