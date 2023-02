La finale di Sanremo 2023 supera i 12 milioni di spettatori, hanno premiato Marco Mengoni La finale di Sanremo 2023 di sabato 11 febbraio ha totalizzato 12.256.000 spettatori con uno share pari al 66%. Su Canale 5, la contro programmazione Mediaset che ha schierato C’è posta per te di Maria De Filippi con Renato Zero, ha raccolto davanti al video 2.652.000 spettatori con uno share del 12.34%.

A cura di Giulia Turco

Finale del Festival di Sanremo 2023 con il botto con la vittoria di Marco Mengoni che ha tenuto gli italiani incollati allo schermo nonostante la proclamazione del vincitore arrivata quasi a ridosso delle 03:00. La quinta serata di sabato 11 febbraio ha totalizzato 12.256.000 spettatori con uno share finale pari al 66%. Nel dettaglio, la serata è stata seguita dalle 20:30 alle 23:00 da 14.020.000 spettatori con il 59,3%% di share e dalle 23:00 alle 02:00 da 10.694.000 spettatori con il 70% di share.

È il dato migliore in termini di share dell'era Amadeus e il secondo migliore in termini di spettatori medi, seguendo soltanto all'edizione dell'anno scorso che, con la vittoria di Blanco e Mahmood ha totalizzato 13 milioni e 380 mila spettatori. Su Canale 5, la contro programmazione Mediaset che ha schierato la consueta puntata di C'è posta per te di Maria De Filippi con l'ospitata di Renato Zero, ha raccolto davanti al video 2.652.000 spettatori con uno share del 12.34%. Un dato inevitabilmente in drastico calo, considerando che il sabato precedente ha segnato 4.472.000 spettatori con uno share del 29%.

È il Sanremo dei record con il dato migliore dal 1987

D’altronde che sarebbe stata un’edizione da record si era capito sin dalla prima serata, con il boom di ascolti da parte degli italiani che sono arrivati a sfiorare gli 11 milioni con il 62,4% di share, complice la curiosità per la presenza sul palco di Chiara Ferragni, ma soprattutto l’eccezionalità del Presidente della Repubblica in balconata all’Ariston. Mattarella, Benigni con il monologo sulla Costituzione e l’inno di Mameli cantato da Gianni Morandi si sono rivelati una formula più che vincente.

La seconda serata con Francesca Fagnani sul palco è proseguita con una media di 10.545.000 spettatori e il 62,3% di share. La terza serata, seppur in fase leggermente calante, ha avuto comunque la meglio sulla contro programmazione Mediaset totalizzando 9,2 milioni di spettatori e il 57.6% di share. Ottima ripresa poi con la quarta serata che ha ospitato Chiara Francini e che ha registrato il miglior risultato dal 1987 con uno share registrato al 66.5% e 11.121.000 spettatori.

Il confronto con le finali di Sanremo passate

Lo scorso anno l’edizione 2022 del Festival vinta da Blanco e Mahmood era stata seguita da 13 milioni e 380 mila spettatori, pari al 64,9% di share, garantendo ad Amadeus il miglior risultato del suo triennio di lavoro sul Festival e in generale il migliore in assoluti dall’edizione del 2000. La seconda parte del Festival, in particolare, aveva totalizzato uno share del 72,1% con 10 milioni e 153 mila spettatori a seguire la parte più tarda della serata. L’edizione 2021 vinta dai Maneskin era stata vista da 10 milioni e 715 mila spettatori, pari al 53,5% di share. L’edizione del 2020 invece, con la vittoria di Diodato aveva totalizzato 11 milioni 476 mila spettatori con il 60% di share.