Sanremo 2023, gli ascolti della terza serata superano i 9 milioni di spettatori, GFVip mai così male La terza serata del Festival di Sanremo ha totalizzato 9,2 milioni di spettatori e il 57.6% di share. Ascolti ancora una volta ottimi, nonostante la contro programmazione Mediaset con il GFVip di Signorini, che ha registrato il peggior dato di sempre: 1.790.000 spettatori con uno share del 10.88%.

A cura di Giulia Turco

La terza serata del Festival di Sanremo 2023 non delude. Giovedì 9 febbraio abbiamo ascoltato tutte e 28 le canzoni dei Big in gara, abbiamo riaccolto i Maneskin sul palco, abbiamo puntato gli occhi su Paola Egonu e sul suo atteso monologo e ci siamo lasciati travolgere dalle parole di Alessandro Siani. Il tutto ha totalizzato ancora una volta ottimi ascolti: 9 milioni 240mila spettatori e il 57.6% di share. Nel dettaglio, la prima parte, dalle 21:25 alle 23:31, è stata seguita da 13.341.000 spettatori con il 57.2%, mentre la seconda parte, dalle 23:34 alle 1:59, è seguita da 5.584.000 spettatori con il 58.37%.

Un risultato più che soddisfacente, se si considera che in prima serata su Canale 5 è andato in onda regolarmente l'appuntamento con il Grande Fratello Vip di Signorini. Il reality ha segnato il peggior dato di sempre: 1.790.000 spettatori con uno share del 10.88%. È il dato più basso nella storia del reality. La narrazione è proseguita senza particolari colpi di scena, prosegue nel segno degli ex. Oriana Marzoli ha raccontato alcuni dettagli scottanti del suo passato con Eugenio Gallego e si è dimostrata sempre meno tollerante nei confronti di Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele.

Gli highlights della terza serata di Sanremo 2023

Quella di giovedì 9 febbraio è stata l’occasione del secondo ascolto per tutti i brani in gara. Le performance dei Big si sono susseguite ad un ritmo serrato, per poter dare modo al pubblico di votare da casa. La terza serata del festival è stata impreziosita dal ritorno dei Maneskin sulla scena, questa volta in compagnia di Tom Morello. Centrale la figura di Paola Egonu, co-conduttrice della serata, che ha intervallato la sua presenza sul palco, regalando un monologo sul suo amore per la maglia azzurra e sulla sua battaglia contro il pregiudizio e il razzismo. Alessandro Siani, invece, ha offerto al pubblico dell’Ariston una riflessione sul rapporto con la tecnologia. Infine i collegamenti con Fiorello, un inaspettato Posaman (Lillo Petrolo) e la classifica finale che ha premiato ancora una volta il brano di Marco Mengoni.

Gli ascolti di Sanremo giovedì 9 febbraio

È il Festival dei record, anche se lo si dice spesso. Quest’anno però i dati parlano chiaro: un esordio con il 62.4% di share e una media di 10,7 milioni di spettatori non si registrava da 28 anni a questa parte. Merito, in parte, della presenza di Chiara Ferragni, che ha traghettato su Rai 1 una buona fetta di pubblico social. Bene anche la seconda serata, quella di martedì 8 febbraio, che con Francesca Fagnani co conduttrice ha mantenuto alto il picco di share: 62.3% di share, pari ad una media di 10.545.000 spettatori.

Il dato della terza serata è rassicurante. Lo scorso anno, senza una contro programmazione specifica da parte di Mediaset, la terza serata del Festival era stata seguita da una media di 9 milioni 360mila spettatori, pari al 54,1% di share. Nel 2021 invece, la terza serata era dedicata alle cover ed era stata vista da 7 milioni e 653mila spettatori, con uno share del 44.3%. Infine nel 2020, con la prima edizione del Festival alla guida di Amadeus, la terza serata delle cover aveva interessato 9 milioni e 836mila spettatori con il 54,4% di share.