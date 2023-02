Oriana litiga con Martina Nasoni al GF Vip: “Ragazzina, vediamo se ce la fai a conquistare Daniele” Lite tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni al Grande Fratello Vip. La venezuelana, infastidita dalla vicinanza tra Daniele Dal Moro e la sua ex, la provoca: “Una ragazzina che mette zizzania. Ci riprovi, vediamo se ce la fa adesso a conquistare Daniele”.

A cura di Stefania Rocco

È ormai tempo di liti nella Casa del Grande Fratello Vip. A inaugurare la puntata del 9 febbraio, da questo punto di vista, sono state Oriana Marzoli e Martina Nasoni. La concorrente venezuelana non ha apprezzato la vicinanza tra Daniele Dal Moro e la sua ex e, durante la settimana, li ha attaccati entrambi più volte. Questa sera, però, è stato il confronto tra le due donne a entrare nel vivo con Oriana che ha definito la rivale "una ragazzina pronta a mettere zizzania". Inoltre, Oriana ha annunciato di avere rinunciato a conquistare la fiducia di Daniele e di avere accettato che tra loro non potrà esserci una storia d'amore.

Il confronto tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni

"In radio, l'altro giorno, hai detto che ci proveresti ancora con lui. Lo hanno sentito anche gli altri", ha detto Oriana a Martina, lasciando intendere sia ancora interessata a Daniele. "Non ho detto questo", ha risposto Martina, "Ho detto che non so cosa potrà succedere. Vedi, sono questi gli atteggiamenti che non piacciono ha lui". Ma la venezuelana ne ha approfittato per lanciarle una stoccata: "Nemmeno tu hai fatto tutto bene visto che non si era innamorato di te quattro anni fa e non lo è nemmeno adesso". Oriana intendeva sottolineare che il rapporto tra i due fosse stato soprattutto a senso unico, sbilanciato nei sentimenti a favore di Daniele.

La stoccata di Oriana, a Martina: "Una rosicona che mette zizzania"

Dopo avere visto un video in cui Martina consiglia a Daniele di allontanarsi da Oriana, la venezuelana risponde a tono alla rivale: "Questa ragazzina che fa finta di essere una santarellina ma guarda come mette zizzania. Sei una rosicona, tesoro. Mi conosce da tre mesi e ha voluto avvicinarsi sapendo benissimo che atteggiamento ho, quanto sono innatura e tutte le cavolate che hai detto. Pensa a te e riprovaci, vediamo se ce la fai".