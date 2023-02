“La solita mer*a”, Oriana Marzoli sbotta nel confronto con Daniele Dal Moro e Martina Nasoni Alfonso Signorini crea un triangolo tra Martina Nasoni, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, ma la venezuelana non la prende bene: “La solita situazione di merda”.

Martina Nasoni è stata l'ospite del Grande Fratello Vip per una sorpresa a Daniele Dal Moro. I due sono stati ex, si sono conosciuti proprio durante il Grande Fratello Nip. Daniele non sa che Martina Nasoni resterà all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Nel confronto, poi, viene anche tirata in ballo Oriana, che però non gradisce: "La solita situazione di m…".

Il confronto tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro

Martina Nasoni apre le danze facendo i complimenti a Daniele Dal Moro per il suo percorso: "Sei diventato un uomo buono, non pensavo sarebbe mai arrivato questo momento. Sei proprio bravo, stai facendo un grande percorso. Avevi solo bisogno di fare passare un po' di rabbia. Perdonati, perché tanto sbagliano tutti. L'importante è aprirsi alla vita, è l'unico rimedio per guarire tutto quello che si ha dentro e tu ne sei la prova, stai dando questo esempio". La reazione di Daniele Dal Moro:

Mi tremano le gambe, sono emozionatissimo. Ti vedo proprio benissimo. Martina è una ragazza alla quale ho sempre voluto bene, Alfonso. È stata una persona con la quale io mi sono trovato molto bene, ma probabilmente è arrivata in un momento della vita dove io non ero pronto per avere qualcosa. La metto giù così. Col senno di poi, passati gli anni, in quel momento lì avevo messo appena la testa fuori. Ho sempre avuto un po' di rammarico per quello che poteva essere. Più che altro, avrei voluto essere una persona migliore per lei, il problema è che in quegli anni facevo molta fatica a esserlo per me stesso. Ho un sacco di cose da dirti.

L'imbarazzo di Oriana Marzoli

Alfonso Signorini crea la dinamica con Oriana Marzoli, ma Daniele Dal Moro protesta:

Presentare Oriana a Martina? Non è paragonabile. Il coinvolgimento con Martina è stato più forte. Io mi trovavo molto bene. Con Oriana mi trovo bene, ma ci sono tante cose che non mi piacciono. Con Martina, i problemi erano miei, non ha mai sbagliato nulla.

Quando Oriana Marzoli capisce che sta per essere tirata in ballo in un triangolo, lei reagisce male: "La solita merda. Ma io cosa c'entro con voi? Non è per te. È la solita situazione di merda, a me non mi va".