Chi è Martina Nasoni, la ragazza con il cuore di latta torna al Gf Vip 7 per Daniele Dal Moro Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono stati fidanzati durante il periodo della loro comune partecipazione al Grande Fratello 16. Lei è la famosa “ragazza dal cuore di latta” che ha ispirato la canzone di Irama.

Martina Nasoni è la ex di Daniele Dal Moro ed è anche la ragazza con il cuore di latta che ha ispirato la canzone di Irama. Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono stati fidanzati durante il periodo della loro comune partecipazione al Grande Fratello 16, edizione che fu vinta proprio da Martina Nasoni. In quella circostanza, durante la partecipazione di Martina all'interno della casa, la ragazza rivelò di essere proprio quella "ragazza dal cuore di latta" della canzone di Irama. All'età di 12 anni è stata operata per un impianto di Pacemaker, dopo aver scoperto di soffrire di problemi al cuore.

Chi è Martina Nasoni, la ragazza dal cuore di latta

Martina Nasoni è nata a Terni, splendida cittadina dell'Umbria, il 4 aprile 1998. È specializzata in tatuaggi, ma subito dopo gli studi ha intrapreso il percorso di modella partecipando anche a Miss Italia, arrivando alle semifinali di Jesolo. Il Grande Fratello 16 è stata la prima esperienza in televisione, culminata con la vittoria e la pubblicazione di un libro "Questo cuore batte per tutte e due", nel quale racconta proprio la sua storia. Martina Nasoni, all'età di 12 anni, ha scoperto di soffrire di cardiomiopatia ipertrofica. L'impianto di un Pacemaker le ha consentito la normalizzazione del battito cardiaco. Irama e Martina Nasoni si erano incontrati in Salento, lei gli rivelò la sua storia così Irama ha potuto ispirarsi per il brano.

La storia d'amore con Daniele Dal Moro al Gf Vip

La storia d'amore tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro è partita proprio durante il Grande Fratello 16. La storia è partita in sordina con Daniele Dal Moro convinto di non volere una storia, poi però l'amore è sbocciato proprio all'interno della casa. Un amore che, così com'è sbocciato, si è affievolito fuori dalla casa.

Perché Daniele e Martina si sono lasciati: "Non eravamo compatibili"

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni si sono lasciati perché erano incompatibili. Lo ha dichiarato lo stesso Daniele proprio nel corso di questo Grande Fratello Vip: "Con lei è nato tutto proprio qui dentro. Si chiama Martina, abbiamo litigato e siamo stati mesi senza sentirci. Però tempo fa quando è stata operata ancora al cuore l’ho chiamata subito. Siamo stati ore al telefono. Cosa provo adesso per lei? Ci vogliamo bene e questo non passerà mai a lei tengo molto. Io non sono un ragazzino di 15 anni che scrive sempre, ma la sento volentieri e la vedo con piacere se capita. Non stiamo più insieme però il bene resta”.

Martina Nasoni entra al Grande Fratello Vip 7 per Daniele

Martina Nasoni entra al Grande Fratello Vip 7 proprio per incontrare Daniele Dal Moro. Anche lei ha parlato di lui, confermando che i due si sono sentiti anche dopo essersi lasciati: “Sta facendo un bel percorso al Grande Fratello. Mi piace la persona che è diventato. Vedo un grande cambiamento in lui non me lo aspettavo e mi sta lasciando senza parole. Mi auguro che continui così. Una cosa mi ha scioccata, che mi ha fatto capire quanto fosse cambiato. Prima del mio intervento mi ha tenuto un’ora al telefono per farmi calmare. Non lo fa per tutti, solo alle persone a cui tiene. Prima di entrare anche mi ha chiamata, dicendomi che gli avrebbe fatto piacere vedermi in Casa o in studio. Alfonso? Io non credo che ci sia un ritorno. Forse perché non lo conosco più. Non so più chi sia quella persona nella Casa. Bello è sempre bello, però è uscita quella parte emotiva”. Attualmente, Martina Nasoni è single.