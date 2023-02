Ascolti quarta serata Sanremo 2023: il trionfo dei duetti con 11,1 milioni di spettatori Gli ascolti tv premiano la quarta serata del Festival di Sanremo 2023 di Amadeus con Gianni Morandi e Chiara Francini. Lo share registrato è pari al 66.5% con 11.121.000 spettatori.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua a macinare successi il Festival di Sanremo 2023 del conduttore e direttore artistico Amadeus accompagnato da Gianni Morandi e, nel corso della quarta serata, dalla co-conduttrice Chiara Francini. I dati di ascolto premiano ancora lo show proposto dal palco dell’Ariston, in onda su Rai1 a partire dalle ore 20.45. La serata dedicata ai duetti e alle cover è stata seguita da 11.121.000 spettatori con il 66.5% di share. Si tratta del dato di share più alto dal 1987. A trionfare è stato Marco Mengoni con il Kingdom Choir che si sono esibiti in una versione di “Let it be” dei Beatles.

La top five della quarta serata di Sanremo 2023

La quarta serata di Sanremo 2023 si è conclusa con la seguente top five:

Marco Mengoni con il Kingdom Choir – “Let it be” dei Beatles Ultimo con Eros Ramazzotti – medley di Eros Ramazzotti Lazza con Emma e con il primo violino della Scala di Milano Laura Marzadori – “La fine” di Tiziano Ferro Giorgia con Elisa – “Luce” e “Di sole e d'azzurro” Mr. Rain con Fasma – “Qualcosa di grande” dei Lunapop

Gli ascolti tv delle altre reti durante la quarta serata di Sanremo 2023

La controprogrammazione proposta dalle altre reti durante la quarta serata di Sanremo 2023 ha visto Rai 2 trasmettere Widows – Eredità criminale che ha ottenuto 282.000 spettatori con l'1.2% di share. Su Rai 3 Io Ricordo: la terra dei nostri Padri è stato visto da 387.000 spettatori con l'1.6% di share. Su Rete 4 Quarto grado ha interessato 737 spettatori con il 3.7% di share. Su Canale 5 La casa di famiglia è stato seguito da 829.000 spettatori con il 3.6% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 732.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Atlantide Files ha fatto registrare 295.000 spettatori con l'1.5% di share.

Gli ascolti della quarta serata di Sanremo negli ultimi 10 anni

Dopo avere reso noti i dati di ascolto della quarta serata di Sanremo 2023, vediamo quanti sono stati gli spettatori assoluti e le medie di share delle quarte serate del Festival negli ultimi 10 anni:

Sanremo 2022 con Amadeus

11.378.000 spettatori

60.50% di share

Sanremo 2021 con Amadeus, Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic

8.014.000 spettatori

44.70% di share

Sanremo 2020 con Amadeus, Fiorello e Tiziano Ferro

9.504.000 spettatori

53.30% di share

Sanremo 2019 con Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio

9.552.000 spettatori

46.10% di share

Sanremo 2018 con Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino

10.108.000 spettatori

51.10% di share

Sanremo 2017 con Carlo Conti e Maria De Filippi

9.886.000 spettatori

47.05% di share

Sanremo 2016 con Carlo Conti, Virginia Raffaele, Gabriele Garko e Madalina Ghenea

10.164.000 spettatori

47.81% di share

Sanremo 2015 con Carlo Conti, Arisa, Emma e Rocio Munoz Morales.

9.857.000 spettatori

47.81% di share

Sanremo 2014 con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

8.188.000 spettatori

37.97% di share

Sanremo 2013 con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

11.538.000 spettatori

48.17% di share