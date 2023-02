Televoto a Sanremo 2023 per la terza serata, i numeri per votare e i codici A partire della terza serata di Sanremo 2023 è previsto l’intervento del pubblico che tramite il televoto potrà votare il brano e l’artista preferito. Ecco i numeri e i codici per votare.

A cura di Cristina Somma

(Foto Matteo Rasero/LaPresse) Nella foto: Amadeus, Gianni Morandi, Chiara Ferragni

A partire dalla terza serata del Festival di Sanremo 2023 che si terrà il 9 febbraio anche il pubblico da casa potrà votare il cantante e l'artista preferito. Come? Tramite il televoto. I telespettatori potranno esprimere il proprio voto da cellulare, inviando un sms con il codice dell'artista al numero 475.475.1, o da telefono fisso, chiamando il 894.001. Si può votare un massimo di cinque volte dalla stessa utenza telefonica per ciascuna sessione di voto prevista nella nella terza, nella quarta e nella quinta serata. La classifica finale della terza serata, dove si esibiranno tutti e 28 i cantanti in gara, sarà quindi determinata per il 50% dal televoto e dall'altro 50% dalla giuria demoscopica 1000. Quest'ultima è composta da 300 persone, abituali fruitori di musica, che voteranno le canzoni in gara attraverso un’applicazione gestita da un’azienda specializzata. Per la seminifinale e la finale invece il peso del televoto è del 34%, si aggiungerà alla demoscopica 1000 (33%) e alla giuria della stampa, radio, tv e web (33%).

I codici per votare i cantanti in gara

Solitamente i codici assegnati ad ogni artista vengono assegnati seguendo l'ordine di esibizione. Ecco tutti i codici della terza serata di Sanremo 2023:

Codice 01 – Paola & Chiara "Furore"

Codice 02 – Mara Sattei "Duemilaminuti"

Codice 03 – Rosa Chemical "Made in Italy"

Codice 04 – Gianluca Grignani "Quando ti manca il fiato"

Codice 05 – Levante "Vivo"

Codice 06 – Tananai "Tango"

Codice 07 – Lazza "Cenere"

Codice 08 – LDA "Se poi domani"

Codice 09 – Madame "Il bene nel male"

Codice 10 – Ultimo "Alba"

Codice 11 – Elodie "Due"

Codice 12 – Mr. Rain "Supereroi"

Codice 13 – Giorgia "Parole dette male"

Codice 14 – Colla Zio "Non mi va"

Codice 15 – Marco Mengoni "Due vite"

Codice 16 – Colapesce Dimartino "Splash"

Codice 17 – Coma_Cose "L'addio"

Codice 18 – Leo Gassmann "Terzo cuore"

Codice 19 – I Cugini di Campagna "Lettera 22"

Codice 20 – Olly "Polvere"

Codice 21 – Anna Oxa "Sali (Canto dell'anima)"

Codice 22 – Articolo 31 "Un bel viaggio"

Codice 23 – Ariete "Mare di guai"

Codice 24 – Sethu "Cause perse"

Codice 25 – Shari "Egoista"

Codice 26 – Gianmaria "Mostro"

Codice 27 – Modà "Lasciami"

Codice 28 – Will "Stupido"