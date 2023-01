Le indagini di Lolita Lobosco 2: cast, trama e puntate della fiction di Rai 1 con Luisa Ranieri Al via domenica 8 gennaio 2023 su Rai 1 “Le indagini di Lolita Lobosco 2”, seconda stagione della fiction con protagonista Luisa Ranieri.

A cura di Andrea Parrella

Ripartirà domenica 8 gennaio 2023 alle ore 21,25 su Rai 1 "Le indagini di Lolita Lobosco 2", seconda stagione della fiction con protagonista Luisa Ranieri, liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. L'attrice indosserà ancora una volta i panni di vicequestore del commissariato di polizia a Bari, guidando una squadra di soli uomini. Nel frattempo, oltre a indagare sulla malavita organizzata e i casi più spinosi, è chiamata anche a risolvere le sue questioni sentimentali aiutata dall'amica Marietta. La seconda stagione di Lolita Lobosco, prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti per Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction e girata a Bari, si sviluppa in sei puntate per sei prime serate, l’ultima andrà in onda domenica 12 febbraio 2023.

Le anticipazioni della prima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 2

La seconda stagione de Le Indagini di Lolita Lobosco riparte dalla prima puntata dell'8 gennaio, nella quale vedremo Lolita pronta a partire in vacanza con Danilo in Egitto. Il lavoro tuttavia incombe e un incidente stravolge i loro piani, visto che una coppia di fidanzati muore durante un'escursione in mare aperto. All'apparenza non sembrano esserci dubbi: la fatalità ha tolto loro la vita; ma Lolita la pensa diversamente. Alcune dinamiche della vicenda non tornano e i sospetti della protagonista si fanno sempre più forti. Più Lolita indaga più la ricostruzione sembra metterla in pericolo. Il lavoro di Lolita va inoltre a intrecciarsi con la vita privata, vista l'insofferenza di Danilo, che comincia a percepire dubbi su di lei e sulla reale intenzione di andare a vivere con lui. Come non bastasse Lolita sa che l'omicidio di suo padre Petresine ha ancora dei punti di domanda aperti e lei non può fare finta di nulla. Quanto agli altri protagonisti della storia, vedremo Nunzia e Trifone approfondire il loro rapporto ed Esposito cercare una casa per lui e Caterina. Forte, infine, è perplesso sulla scelta di Porzia di iscriversi all'Università.

Il cast completo con Luisa Ranieri: attori e personaggi

Insieme alla protagonista Luisa Ranieri tornano tutti gli interpreti principali della prima stagione, da Filippo Scicchitano a Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Giulia Fiume, Ninni Bruschetta e Lunetta Savino (che interpreta Nunzia, la mamma di Lolita). Inoltre il cast avrà delle novità, come l'ingresso di Mario Squeglia nel ruolo di Angelo. Ecco il cast completo:

Luisa Ranieri: Lolita Lobosco

Filippo Scicchitano: Danilo Martini

Giovanni Ludeno: Antonio Forte

Jacopo Cullin: Lello Esposito

Bianca Nappi: Marietta

Giulia Fiume: Carmela Lobosco

Camilla Diana: Caterina

Claudia Lerro: Porzia

Donata Frisini: Santa

Francesco De Vuto: Prof. Introna

Aldo Ottobrino: Petresine

Nicoletta Di Bisceglie: Lolita a 18 anni

Vincenzo De Michele: agente Scivittaro

Gian Piero Rotoli: agente Silente

Giovanni Trobetta: agente Calopresti

Maurizio Donadoni: Trifone

Nunzia Schiano: Andreina

Ninni Bruschetta: Questore Jacovella

Mario Sgueglia: Angelo

Lunetta Savino: Nunzia Lobosco

La trama della seconda stagione della serie televisiva di Rai 1

Molto in gamba nel suo lavoro di vicequestore, Lolita Lobosco è un vicequestore nella città di Bari alla guida di una squadra di soli uomini. Nella prima stagione Lolita si è fatta amare per la sua grinta nel lavoro e per le rocambolesche avventure sentimentali. In questa seconda stagione, torna a indagare a capo della questura di Bari sui crimini della città, con la collaborazione preziosa dei fidi Forte ed Esposito. Allo stesso tempo, non riuscendo a darsi pace sulla ricostruzione dell’assassinio del padre Petresine, prosegue la sua indagine privata, scoprendo nuovi indizi e piste che sembrano portarla a scoprire la verità.

Quante puntate sono e dove vederle in replica e in streaming

Come detto, la seconda stagione di Le indagini di Lolita Lobosco andrà in onda su Rai1 in sei puntate, in onda una volta alla settimana eccetto variazioni di programmazione. Le puntate saranno visibili in contemporanea e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, che consentirà di rivedere in replica i vari episodi. La fiction dovrebbe concludersi domenica 12 febbraio, a margine della settimana di Sanremo. Ecco le puntate e le date di messa in onda:

Prima puntata: domenica 8 gennaio 2023

Seconda puntata: domenica 15 gennaio 2023

Terza puntata: domenica 22 gennaio 2023

Quarta puntata: domenica 29 gennaio 2023

Quinta puntata: domenica 5 febbraio 2023

Sesta puntata: domenica 12 febbraio 2023

Dove è stata girata Le indagini di Lolita Lobosco 2, la fiction di Rai1

A fare da sfondo principale alla fiction è Bari, il capoluogo pugliese, luogo delle vicende anche della prima stagione. Dal lungomare di Bari ,alle caratteristiche piazze, ai vicoletti di Bari Vecchia, la Basilica di San Nicola dall’architettura romanico-pugliese, la Cattedrale di San Sabino con il campanile che domina la città e il Castello Normanno-Svevo-Angioino di origine medievale, sono tanti i punti più significativi della città che si vedranno durante la fiction. Le riprese degli interni della Questura hanno, invece, interessato il Palazzo della Città Metropolitana di Bari. Non solo Bari, ma anche altre le località pugliesi coinvolte nelle riprese di questa seconda stagione, da Monopoli a Conversano, passando per Pezze di Greco e Mola di Bari.