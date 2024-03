Le indagini di Lolita Lobosco 3, anticipazioni quarta e ultima puntata del 25 marzo: il finale di stagione Le anticipazioni della quarta e ultima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3, in onda lunedì 25 marzo alle ore 21:30 su Rai1. La trama del finale della terza stagione della serie tv con Luisa Ranieri, Daniele Pecci, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi e Giulia Fiume. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le indagini di Lolita Lobosco 3, anticipazioni ultima puntata del 25 marzo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Le indagini di Lolita Lobosco 3 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3, in onda lunedì 25 marzo alle ore 21:30 su Rai1. Nel finale della terza stagione della serie tv con Luisa Ranieri, Daniele Pecci, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi e Giulia Fiume non mancheranno i colpi di scena. Attenzione spoiler. Nella trama del quarto episodio, intitolato Un brutto affare, la vicequestore Lolita Lobosco indagherà prima sul caso di un cadavere affiorato da un laghetto, poi dovrà fare i conti con un pericolo che la riguarderà personalmente.

Le indagini di Lolita Lobosco 3, anticipazioni quarta puntata del 25 marzo

Cosa succederà nella quarta e ultima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3, in onda lunedì 25 marzo alle ore 21:30 su Rai1. Nel quarto episodio, intitolato Un brutto affare, Lolita e la sua squadra dovranno indagare su un delitto intricato. Da un laghetto, infatti, emergerà un cadavere. La prima cosa da fare sarà scoprire l'identità della vittima, poi occorrerà cercare gli indizi in grado di chiarire le circostanze della morte. La vicequestore si dedicherà anima e corpo a questo caso, tentando di non pensare al rapporto con Leon ormai in crisi.

Lolita Lobosco è in pericolo

Le indagini di Lolita Lobosco 3, la trama del finale di stagione

Le cose tra Lolita e Leon sembrano andare a rilento. La vicequestore, però, scopre di avere un'alleata. Intanto, Lolita dovrà affrontare gravi pericoli che si insidiano proprio tra i vicoli in cui è cresciuta. Angelo è di nuovo a Bari e intende testimoniare in tribunale contro gli assassini di Petresine. Problemi anche per Forte. Non sarà facile per lui gestire da una parte la frattura con Porzia, dall'altra il loro primogenito che diventa sempre più aggressivo. Esposito sembra abituarsi sempre di più al ruolo di padre. Strada in salita per Nunzia che viene a sapere di avere una rivale in campo sentimentale e non ha alcuna intenzione di arrendersi. Per conoscere tutti i dettagli della trama del finale della serie Le indagini di Lolita Lobosco 3 non resta che attendere lunedì 25 marzo.