Lolita Lobosco 3, stasera la seconda puntata: trama, cast e puntate della fiction di Rai 1 Da lunedì 4 marzo, in prima serata su Rai1, è tornata la fiction Le indagini di Lolita Lobosco, con protagonista Luisa Ranieri. La serie, arrivata alla sua terza stagione, è ambientata a Bari e vede la vicequestore indagare su casi complicati, ma non mancano anche faccende di carattere personale.

A cura di Ilaria Costabile

Le indagini di Lolita Lobosco, la fiction di Rai1 con Luisa Ranieri, è iniziata lunedì 4 marzo 2024. Si tratta della terza stagione della serie, che vede protagonista la vicequestore della questura della Polizia di Stato a Bari, impegnata a cercare giustizia nei casi che puntate dopo puntata esamina, insieme alla sua squadra di soli uomini, ovvero Antonio Forte (Giovanni Ludeno) e Lello Esposito (Jacopo Cullin). Non mancano, però, le questioni sentimentali e dopo la ferita provocata dall'incontro con Angelo Spadafora (Mario Sgueglia), potrebbe essere arrivato qualcuno in grado di farle cambiare idea sull'amore, come Leon interpretato da Daniele Pecci. Le puntate saranno quattro, per un totale di otto episodi, in onda in prima serata e ambientate Bari.

Le anticipazioni della seconda puntata di Lolita Lobosco 3

Nelle anticipazioni del secondo episodio della fiction, Marietta costringe Lolita ad andare ad un ballo in maschera, organizzato in una bellissima vitta da Alfredo Mari e suo marito Salvatore, quest'ultimo durante il ricevimento viene misteriosamente ucciso. A dare una svolta alle indagini, che sembravano non voler ingranare, è Leon con la sua testimonianza. Lolita, dopo una certa titubanza, decide di dargli un'opportunità ed escono insieme. Nel frattempo Trifone convince Nunzia a partire per Parigi, ma questo viaggio invece che unirli, finisce per mettere in crisi il loro rapporto. Continuano le tensioni tra Antonio e Porzia, mentre Esposito diventerà papà prima del previsto. Quando finalmente per Lolita tutto sembra andare nel verso giusto, una tragica notizia la colpisce improvvisamente.

La trama della fiction con Luisa Ranieri

Negli episodi della terza stagione, Lolita continua ad indagare sui casi che le capitano in questura, accompagnata dai suoi fedeli collaboratori. La sua intuizione, nonché la caparbietà, le permetteranno di vincere ancora una volta i pregiudizi legati alle donne che rivestono ruoli di comando. Ci saranno, poi, incontri inaspettati che potrebbero far rinascere nella vicequestore la speranza di trovare l'amore, dopo gli esiti delle sue ultime relazioni. L'incontro con Angelo Spatafora, però, potrebbe non essere ancora parte del passato. Intanto, non mancheranno le novità, riguardanti gli altri personaggi della serie: Nunzia e Carmela lasciano la casa di sempre, per aprire un agriturismo insieme a Trifone, Lello si prepara per diventare di padre di due gemelli e Antonio deve tenere testa a Porzia, cercando di non combinare ulteriori disastri. Infine, anche Marietta, non smette di rincorrere l'amore e la felicità, andando come sempre controcorrente.

Il cast della terza stagione di Lolita Lobosco: attori e personaggi

Oltre a Luisa Ranieri nel ruolo di Lolita Lobosco, e Lunetta Savino nei panni di sua madre Nunzia, ecco di seguito tutti gli interpreti dei vari personaggi della serie:

Daniele Pecci è Leon

Giovanni Ludeno è Antonio Forte

Jacopo Cullin è Lello Esposito

Bianca Nappi è Marietta

Giulia Fiume é Carmela Lobosco

Camilla Diana è Caterina

Claudia Lerro è Porzia

Daniela Virgilio è Beatrice Cavalli

Donata Frisini è Santa

Vanni Bramati è Calogero Avitabile

Maurizio Donadoni è Trifone

Nunzia Schiano è Andreina

Ninni Bruschetta è il Questore Jacovella

Mario Sgueglia è Angelo Spatafora

Quante puntate sono e dove vederle in replica e in streaming

Le puntate della terza stagione di Lolita Lobosco sono quattro e andranno in onda in prima serata su Rai1. Gli otto episodi che compongono la serie, però, possono essere recuperati su RaiPlay, dove le puntate sono trasmesse anche in streaming.

Dove è stato girato Le indagini di Lolita Lobosco

Il vicequestore Lobosco abita e lavora a Bari, capoluogo pugliese dove si concentrano anche le sue indagini e, di fatti, proprio lì si sono svolte la maggior parte delle riprese. Come nelle altre precedenti stagioni, nella fiction di Rai 1, non mancano i simboli della città, dalla celebre Basilica di San Nicola (patrono della città), fino al Castello Normanno Normanno-Svevo-Angioino. Oltre al capoluogo pugliese, location della serie sono altri comuni della Puglia come Monopoli e Polignano a Mare, in particolare la frazione di San Vito, già visti nelle precedenti stagioni.