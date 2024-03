Le indagini di Lolita Lobosco 3, anticipazioni terza puntata del 18 marzo: Lolita si allontana da Leon Le anticipazioni della terza puntata della serie Le indagini di Lolita Lobosco 3, in onda lunedì 18 marzo alle ore 21:30 su Rai1. Le anticipazioni del nuovo episodio con Luisa Ranieri, Daniele Pecci e Lunetta Savino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della terza puntata della serie Le indagini di Lolita Lobosco 3, in onda lunedì 18 marzo alle ore 21:30 su Rai1. Nel terzo episodio della serie con Luisa Ranieri, Daniele Pecci, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi e Giulia Fiume, intitolato Terrarossa, non mancheranno i colpi di scena. Attenzione spoiler. Lolita continuerà a battibeccare con Antonio Forte, che si è stabilito a casa sua. Intanto, in un momento di forte preoccupazione dovuto a una persona cara in pericolo, Lolita prende le distanze dall'affascinante Leon.

La trama della terza puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3

Lolita preoccupata per una persona cara che rischia la vita

Cosa succederà nella terza puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3

Da quando Antonio Forte vive a casa di Lolita, i due non fanno altro che litigare tutto il giorno. Sembrano una coppia di vecchia data. Lello decide di staccare per qualche giorno dal lavoro per occuparsi dei gemelli che stanno per arrivare a casa. Trifone, intanto, cerca di avere un chiarimento con Nunzia per ottenere il suo perdono. Lolita affronta un momento di grande difficoltà perché una persona a cui vuole bene, rischia la vita. Anche per questo momento di malessere, prende le distanze da Leon. Angelo riesce a tornare nella vita di Lolita.