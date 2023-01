Le indagini di Lolita Lobosco 2, quinta puntata 5 febbraio: l’omicidio del padre, Danilo si riavvicina Le anticipazioni della quinta puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco 2, in onda domenica 5 febbraio. Il nuovo episodio della serie con Luisa Ranieri si intitola Caccia al mostro.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Le indagini di Lolita Lobosco 2 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni della quinta puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco 2, in onda domenica 5 febbraio. Il nuovo episodio della serie con Luisa Ranieri; Filippo Scicchitano e Lunetta Savino, diretto da Luca Miniero si intitola Caccia al mostro. Lolita indagherà sul brutale omicidio di una ballerina. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Rai1.

Lolita Lobosco 2, anticipazioni quinta puntata del 5 febbraio

Nella quinta puntata, in onda il 5 febbraio, Lolita si ritrova a indagare sull'ennesimo, cruento, caso di omicidio. La vittima è una donna, che nella vita faceva la ballerina in un locale notturno. Qualcuno l'ha rapita, l'ha torturata e poi l'ha barbaramente uccisa. Dopo il ritrovamento del cadavere alla periferia di Bari, Lobosco si mette subito all'opera per darle giustizia. Forte sarà provvidenziale. Grazie alla sua memoria impeccabile, infatti, riuscirà a ricollegare l'omicidio della ballerina a un vecchio caso di omicidio, che aveva le stesse macabre modalità di esecuzione.

Lolita in pericolo, indagini sull'omicidio del padre a un punto morto

Lolita recupera il fascicolo di quel vecchio caso e scopre che a condurre le indagini all'epoca fu una persona che lei conosce molto bene, la sua amica Marietta. Tuttavia non riuscì a consegnare il feroce assassino nelle mani della giustizia. La vicequestore decide di concentrare tutte le sue energie su questo caso, per dare un esito diverso. Ciò la porterà a mettere in grave pericolo la sua vita. Tuttavia, alla fine, grazie al suo intuito e alla sua caparbietà, riuscirà a risolvere il caso. Intanto, le indagini sull'omicidio di suo padre sembrano essere arrivate a un vicolo cieco. Lolita, consapevole del fatto che sia trascorso troppo tempo, inizia a credere che non riuscirà mai a scoprire la verità. Infine, dopo la lite, Danilo si riavvicina e finalmente i due si parlano in tutta sincerità.