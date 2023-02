Sanremo 2023, le pagelle della finale: i voti a cantanti e canzoni Ecco le pagelle della serata finale del Festival di Sanremo, in cui si esibiscono tutti i 28 Big in gara.

A cura di Francesco Raiola

Elodie a Sanremo 2023 (LaPresse)

Siamo arrivati alla quinta e ultima puntata del Festival di Sanremo. Questa sera si deciderà il vincitore di questa 73a edizione della kermesse e si esibiranno tutti e 28 i Big in gara. Dopo l'esibizione sarà stilata una classifica generale e i primi cinque ricanteranno con le votazioni che partiranno daccapo. Dopo le prime quattro serate Mengoni parte dal primo posto e anche nelle nostre pagelle ha sempre avuto voti altri. Ecco le pagelle di questa serata finale

Elodie – Due 7

"E se a quest'ora mi cerchi, perdonami. Dimmi, come mai?" fortunatamente Elodie esce come prima, quindi l'orario è ancora fattibile. Lacrime mie, lacrime tue, uno dei must di questa edizione.

Colla Zio – Non mi va 6.5

Di nero vestiti i Colla Zio mantengono alta l'attenzione del Festival, dopo Elodie. La loro Non mi va si fa ascoltare e cantare. Nonostante qualche imperfezione nel canto, un buon Sanremo per loro. Straguzzi.

Mara Sattei – Duemilaminuti 6.5

Mara Sattei ha fatto dell'eleganza il suo stile e le sta benissimo. La canzone ha una sua dignità su quel palco, non resterà negli annali, ma potrà esserne fiera.

Tananai – Tango 8

Che bravo che è stato Tananai a togliersi di dosso i panni del caciarone, del cazzeggione, riuscendo a rimanere credibile anche con questa ballatona. Tango una delle sorprese più belle di questa edizione del festival.

Colapesce Dimartino – Splash 10

Ultima serata, ultima occasione per dire che questo pezzo di Colapesce e Dimartino resterà nelle loro carriere. E di pezzi stupendi ne hanno fatti tanti tanti, ‘sti due.