Il testo e il significato di Vivo, la canzone di Levante a Sanremo 2023 Levante ritorna al Festival di Sanremo 2023 con la canzone “Vivo”. Qui testo e significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Levante 2023, foto Comunicato Stampa

Levante ritorna al Festival di Sanremo 2023 con la canzone "Vivo": il brano è stato composto e scritto solamente da Levante, che si lancia nella kermesse a tre anni di distanza dal 12° posto di "Tikibombom". Un ritorno per la cantante, di cui il vero nome è Claudia Lagona, che aprirà le porte anche al suo nuovo album, "Opera futura", in uscita il prossimo 17 febbraio e che conterrà anche il brano del Festival "Vivo". Una sorta di liberazione emotiva, in un brano che si allontana dalle radici ballad pop a cui ci aveva abituato la cantante, e che riaccende i riflettori su una delle cantanti italiani più apprezzate degli ultimi 10 anni. Qui testo e significato di "Vivo".

Il testo di Vivo

O sorrido o piango

Non so fare altro

Mi emoziono con poco

Gioco ancora col fuoco

Bacio rime, bacio bene, ti bacio dopo.

Ho sorriso tanto

Dentro a questo pianto

Ho voglia di credere di poter farcela

A costo di cedere parti di me

Ho voglia di cedere a questa speranza

Per poter credere a tutta la vita che

Vivo come viene

Vivo il male, vivo il bene

Vivo come piace a me

Vivo per chi resta e chi scompare

Vivo il digitale

Vivo l’uomo e l’animale

Vivo l’attimo che c’è

Vivo per la mia liberazione

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.

O respiro o affanno

Come stare al mondo?

Mi sorprendo con poco

Credo nel Dio che prego

Padre nostro, Padre posso andare in cielo?

Ho il destino stanco

Forse ho corso tanto

Ho voglia di prendere tutto il possibile

Non voglio perdermi niente di me

Ho voglia di credere “nulla è impossibile”

Vorrei provarci per tutta la vita che

Vivo come viene

Vivo il male, vivo il bene

Vivo come piace a me

Vivo per chi resta e chi scompare

Vivo il digitale

Vivo l’uomo e l’animale

Vivo l’attimo che c’è

Vivo per la mia liberazione

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.

Addio

A tutti i “dovrei”

A tutti i “se poi”

A tutti i miei “perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché?”

Vivo un sogno erotico

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico

Il significato di Vivo

Il ritorno di Levante al Festival di Sanremo 2023 è affidato alla canzone "Vivo", il brano interamente composto dalla stessa cantante siciliana, che sembra dare una svolta melodica alla propria carriera. È possibile intravedere anche nel testo una rinata libertà per Levante, adesso libera di potersi "riprendere possesso della propria vita". Come ha rivelato la stessa cantante, il brano ha natura autobiografica, dovuto all'esperienza della depressione post-parto: "Vivo è il racconto di un momento buio per me, il post parto. Oscillando tra stati d’animo costantemente opposti, ho desiderato ritrovare un equilibrio nonostante la depressione. Al centro del brano c’è l’ambizione di riprendere possesso della propria vita, in un elenco serrato di desideri che raggiunge il culmine in un grido liberatorio carico di tensione vitale". È possibile intravedere nel testo questa caratteristica nel ritornello, quando attraverso un'anafora, Levante canta: "Vivo come viene, vivo il male, vivo il bene, vivo come piace a me. Vivo per chi resta e chi scompare, vivo il digitale, vivo l’uomo e l’animale. Vivo l’attimo che c’è, vivo per la mia liberazione, vivo un sogno erotico".